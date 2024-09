Warren Buffett znów sprzedaje akcje BofA. Wkrótce nie będzie musiał o tym informować

Berkshire Hathaway, firma należąca do Warrena Buffetta, pozbyła się kolejnego pakietu akcji Bank of America Corp.. Jeżeli firma nadal będzie wyzbywać się akcji BofA, to już niedługo nie będzie musiała natychmiast ujawniać swoich transakcji tymi papierami