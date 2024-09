Bill Gates, który już jest w wieku emertytalnym (Gates ma 68 lat) nie zamierza zwalniać tempa pracy. W programie CNBC Make It powiedział, że ma nadzieję pójść w ślady swojego wieloletniego przyjaciela Warrena Buffetta, który w wieku 94 lat pełni funkcję prezesa i dyrektora generalnego Berkshire Hathaway, nadal przychodzi do biura sześć dni w tygodniu i nie planuje przejścia na emeryturę.

Reklama

„Mam nadzieję, że moje zdrowie pozwoli mi być takim jak Warren” - mówi Gates w programie CNBC Make It.

Gates ma jeszcze wiele do zrobienia

Reklama

Bill Gates, który nadal pozostaje „doradcą technologicznym” Microsoftu, zajmuje się też działalnością wspierającą rozwiązywania globalnych problemów. Współzałożyciel Microsoftu większość czasu poświęca na finansowanie najpilniejszych problemów na świecie w szczególności chorób, ubóstwa, zmian klimatycznych oraz dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, do czego wykorzystuje swój majątek szacowany przez Forbesa na 128 miliardów dolarów.

„Nie pozbyliśmy się polio, nie pozbyliśmy się malarii. Jestem bardzo, bardzo oddany tym sprawom” — mówi Gates. „Chcemy ponownie zmniejszyć liczbę zgonów dzieci o połowę, z 5 milionów do 2,5 miliona”.

Gates chce dorównać Buffettowi

To główny powód, dla którego Gates chce poczekać z przejściem na emeryturę jeszcze przynajmniej 10 lat, jeśli pozwoli mi na to zdrowie, dodając, że ma nadzieję, że będzie to raczej 20 lub 30 lat.

Swoją działalność filantropijną Gates realizuje z pośrednictwem fundacji „Bill & Melinda Gates Foundation”, która w przyszłym roku będzie obchodzić swoje 25-lecie działalności.