Federalny Urząd Statystyczny opublikowanymi w środę dane, według których liczba mieszkańców Szwajcarii wzrosła w 2023 r. o 146,9 tys. i zbliżyła się do 9 milionów. Ubiegłoroczny skok populacji o 1,7 proc. był największy wzrostem procentowym od początku lat 60. XX wieku. Głównym powodem tak gwałtownego przyrostu liczby osób mieszkających w Szwajcarii była reklasyfikację uchodźców z Ukrainy, po roku pobytu w kraju Helwetów.

Liczby te prawdopodobnie nasilą długotrwałe napięcia w kraju związane z napływem imigrantów oraz związanymi z tym obciążeniami finansów publicznych i usług. W zeszłorocznych wyborach, w których konserwatywna Szwajcarska Partia Ludowa (SVP) umocniła swoją pozycję największej partii w kraju, imigracja była jednym z głównych tematów debaty politycznej. Imigracji stanowi też kwestię sporną w rozmowach między Szwajcarią a Unią Europejską na temat nowego porozumienia gospodarczego.

SVP chce ograniczenia populacji

Jak podaje Bloomberg, w tym roku SVP zebrała wystarczającą liczbę podpisów, aby wymusić plebiscyt dotyczący propozycję wprowadzenia 10-milionowego limitu populacji Szwajcarii. Obecnie szacunki pokazuję, że liczba mieszkańców Szwajcarii przekroczy ten poziomie około 2035 roku.

Stanowisko największej partii rozgniewały szwajcarskie firmy. Przedsiębiorcy twierdzą, że starzenie się społeczeństwa i rozkwit gospodarki po Covid doprowadziły do drastycznego niedoboru siły roboczej. Na koniec 2023 roku w Szwajcarii było około 111 000 wakatów. Niedobory pracowników były szczególnie widoczne w sektorze produkcji i opieki.

Populacja rośnie dzięki imigrantom

Uchodźcy z Ukrainy byli głównym motorem gwałtownego wzrostu populacji w 2023 roku, częściowo z powodu zmiany kategoryzacji. Imigranci z Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju po inwazji Rosji w 2022 roku, przybyli do Szwajcarii na podstawie specjalnego statusu ochrony. Teraz, po roku popytu, zostali uwzględnieni w statystykach.

Szwajcaria to kraj imigrantów. Ponad jedna czwarta z 9 milionów mieszkańców Szwajcarii nie posiada obywatelstwa.

W 2023 r. łącznie liczba osób stale mieszkających na terenie Szwajcarii a niebędących obywatelami kraju wzrosła o 5,3 proc., a liczba obywateli Szwajcarii wzrosła tylko o 0,4 proc..

W 2023 r. spośród przybyszów z zagranicy drugą co do wielkości grupą byli Niemcy, którzy stanowili 10 proc. imigrantów. Kolejne największe grupy, z około 7,5 proc. udziałem, to Francuzi i Włosi, podał urząd statystyczny.