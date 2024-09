Po ostatnich transakcjach sprzedaży, które miały miejsce w ciągu trzech dni handlowych do wtorku, Berkshire posiada obecnie 10,5 proc. drugiego co do wielkości banku w USA, zgodnie z dokumentacją regulacyjną.

Próg 10 proc. coraz bliżej

Dopóki udziały firmy w BofA utrzymuje się powyżej progu regulacyjnego, firma musi ujawnić transakcje w ciągu kilku dni. Po przekroczeniu tego progu Berkshire Hathaway nie będzie zobowiązana do natychmiastowego informowania o takich transakcjach. Firma, która posiada mniej niż 10 proc. akcji z ujawnieniem transakcji sprzedaży może czekać tygodniami.

Firmy zazwyczaj dokonują aktualizacji podczas publikacji raportów kwartalnych.

Buffett nadal największym udziałowcem BofA

94 letni Warren Buffett, zaczął zmniejszać ogromną inwestycję w połowie lipca. Wcześniej łącznie Berkshire zmniejszyło swój udział w BofA o 14,5 proc., sprzedając 150,1 mln akcji za 6,2 mld USD. Jednak nawet po miesiącach sprzedaży Berkshire nadal utrzymuje pozycję największego udziałowca Bank of America. Udziały Buffetta w BofA warte są 32,1 mld dolarów, w oparciu o cenę zamknięcia z wtorku.

Gigantyczny zysk

Buffett zainwestował w papiery BofA w 2011 r., gdy akcje były notowane w okolicach 5 USD. Od tego momentu akcje amerykańskiego banku zyskał na wartości. W połowie lipca , tuż przed szaleństwem wyprzedaży, cena akcji osiągnęła maksymalny poziom 44,13 USD (wzrost od 2011 r. o 782 proc.). Aktualna cena akcji banku jest na poziomie 39,45 USD.