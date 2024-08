Akcje Berkshire Hathaway podrożały w środę o 0,9 proc., dzięki czemu rynkowa wartość firmy Warrena Buffetta po raz pierwszy przekroczyła magiczny poziom jednego biliona dolarów. Tym sposobem firma z siedzibą w Omaha w stanie Nebraska dołącza do elitarnej małej grupy firm bilionerów, która zdominowana jest przez gigantów technologicznych, takich jak Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. i Nvidia Corp. W tym gronie Berkshire Hathaway jest pierwszą spółką spoza branży technologicznej.

Agencja Bloomberg ocenia, że akcje firmy Buffetta drożały w tym roku dzięki dobrym wynikom ubezpieczeniowym i optymizmowi gospodarczemu.

Tegoroczny rajd Berkshire przewyższył zyski S&P 500, a firma zaliczyła jeden ze swoich najlepszych rocznych startów od dekady. W 2024 r. Berkshire zyskała 30 proc., podczas gdy benchmark rynkowy (S&P 500) wzrósł o 17 proc.. Tegoroczny wzrost cen akcji firmy Buffetta niewiele ustępuje tak zwanej Wspaniałej Siódemce. Wskaźnik największych firm technologicznych zyskał w tym roku 34 proc., tylko o 4 pp więcej niż wynosił wzrost Berkshire.

Droga do sukcesu

Bloomberg przypomina, że Buffett spędził większość swojego życia, przekształcając Berkshire Hathaway z podupadającego producenta tekstyliów w rozległe imperium biznesowe. Ukształtował firmę wraz ze swoim wieloletnim partnerem biznesowym Charliem Mungerem, który zmarł w listopadzie w wieku 99 lat.

Od 1965 r. do ubiegłego roku wartość rynkowa Berkshire rosła o około 20 proc. rocznie. W tym samum czasie roczny wzrost S&P 500 był na poziomie prawie dwukrotnie mniejszym. To uczyniło Buffetta jednym z najbogatszych ludzi na świecie i być może najbardziej produktywnym inwestorem w historii – zauważa Bloomberg.

Tylko w tym roku akcje spółki zwiększyły kapitalizację rynkową o ponad 200 miliardów dolarów, co jest rekordowym wzrostem firmy w tak krótkim czasie. Rajd Berkshire zepchnął firmę w tak zwany obszar wykupienia (na podstawie wskaźnika siły względnej ) i wywołał pewną powściągliwość ze strony analityków.

Sprzedaż akcji i rekordowe zasoby gotówki

Ostatnio Buffett przyjął postawę defensywną, sprzedając ogromną liczbę akcji, w tym połowę swoich udziałów w Apple, co pod koniec czerwca zwiększyło zasoby gotówki Berkshire do rekordowych 277 miliardów USD.

W połowie lipca konglomerat rozpoczął również masową wyprzedaż akcji Bank of America pozbywając się akcji jednego z największych banków na świecie o wartości ponad 5 miliardów dolarów.

Większość środków pieniężnych Berkshire inwestuje w krótkoterminowe bony skarbowe. Na koniec drugiego kwartału wartość aktywów w tych papierach wartościowych wyceniana jest na 234,6 miliarda dolarów i jest większa niż kwota, jaką w tych papierach posiada amerykańska Rezerwa Federalna.