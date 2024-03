Małe zmiany na głównych indeksach giełdowych w USA

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,12 proc. i wyniósł 39.807,37 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,11 proc. i wyniósł 5.254,35 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.379,46 pkt.

Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,48 proc. i wynosi 2.124,55 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,8 proc., do 13,01 pkt.

Pozytywne podsumowanie pierwszego kwartału na rynkach akcji

W pierwszym kwartale 2024 roku S&P 500 wzrósł o około 10,2 proc. i zanotował najlepszy pierwszy kwartał od 2019 r., kiedy wzrósł o 13,1 proc. Indeks Dow wzrósł w tym okresie o 5,6 proc. i odnotował najlepsze wyniki w pierwszym kwartale od 2021 r., kiedy wzrósł o 7,4 proc. Nasdaq wzrósł w tym kwartale o 9,1 proc.

W ujęciu miesięcznym indeks S&P 500 wzrósł o 3,1 proc. Nasdaq zyskał w marcu 1,8 proc., a Dow poszedł w górę o 2,1 proc.

Nvidia liderem zwyżek dzięki sztucznej inteligencji

Liderem zwyżek w pierwszych trzech miesiącach była Nvidia, która podobnie jak w zeszłym roku korzysta na szaleństwie na punkcie sztucznejinteligencji. Akcje koncernu wzrosły o 82,5 proc. w ciągu kwartału i zyskały 14,2 proc. w samym marcu.

Specjaliści ostrzegają przed możliwą korektą na rynkach

„Nadal utrzymują się czynniki napędzające hossę. Jednak w najbliższej perspektywie uważamy, że rynki akcji są podatne na korektę w przedziale od 5 proc. do 10 proc.” – powiedział Mathieu Racheter, szef ds. strategii kapitałowej Julius Baer.

„Odporna gospodarka i niestabilny obraz inflacji blokują jakikolwiek znaczący wzrost. Jednak oczekiwania na rozpoczęcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej uniemożliwiają znaczącą wyprzedaż. W związku z tym znajdujemy się w otoczeniu pełnym wahań” – powiedział MohitKumar, główny ekonomista na Europę w Jefferies.

Chociaż rynek będzie zamknięty z powodu Wielkiego Piątku, tego dnia zostaną opublikowane dane ekonomiczne związane z dochodami osobistymi, wydatkami konsumpcyjnymi i wydatkami na konsumpcję osobistą.

"W miarę jak zbliżamy się do przyszłego tygodnia, dane stają się o wiele cięższe, więc będziemy mieli więcej katalizatorów, które będą napędzać sprawy, ale powiedziałbym, że w sumie był to koniec naprawdę dobrego miesiąca i naprawdę dobrego kwartału i miło jest zakończyć i wejść w weekend w super optymistycznym tonie" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth.

Nadchodzące dane ekonomiczne USA kluczowe dla polityki monetarnej

Dane dotyczące inflacji PCE w USA, które zostaną opublikowane w piątek o 13.30 czasu polskiego, będą uważnie obserwowane pod kątem dalszych wskazówek co do terminu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

„Gorący odczyt inflacji stwarza dość znaczące ryzyko pogorszenia się sytuacji na akcjach, biorąc pod uwagę obawy, że wzrost cen może przyspieszyć, jeśli nie ponownie się zakotwiczyć"- powiedział Kyle Rodda, starszy analityk rynku w Capital.Com Inc.

Gubernator Fed Christopher Waller poinformował, że nie ma pośpiechu z obniżkami stóp procentowych przez Fed i że chciałby zobaczyć "co najmniej kilka miesięcy lepszych danych o inflacji" w USA, zanim nastąpi obniżka kosztu kredytu.

„Jego słowa przypominają słowa Bostica, kolejnego jastrzębia, który w zeszłym tygodniu powiedział, że przewiduje tylko jedną obniżkę w tym roku. To stawia Fed na drodze do braku jednomyślności w głosowaniu w sprawie tego, co zrobić ze stopami procentowymi w czerwcu, jeśli kolejne trzy dane o inflacji nie uspokoją lub jeśli tendencje w zakresie zatrudnienia nie ulegną pogorszeniu” – napisali w raporcie stratedzy z Societe Generale.

Stabilny wzrost liczby umów na sprzedaż domów w USA

Liczba umów na sprzedaż domów podpisanych przez Amerykanów w lutym wzrosła o 1,6 proc. miesiąc do miesiąca - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Analitycy z Wall Street spodziewali się, że liczba umów na sprzedaż domów wzrośnie o 1,5 proc.

Miesiąc wcześniej liczba podpisanych umów na sprzedaż domów (pending home sales) spadła o 4,7 proc. m/m, po korekcie z -4,9 proc.

Poprawa nastrojów wśród konsumentów amerykańskich i spadek przewidywanej inflacji

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu wzrósł do 79,4 pkt. z 76,9 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano go na 76,5 pkt.

Oczekiwana przez badanych w marcu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 2,9 proc. wobec 3,0 proc. poprzednio, a w długim terminie 2,8 proc. wobec 2,9 proc. poprzednio.

Spadek indeksu PMI i wzrost cen ropy na rynkach międzynarodowych

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w marcu do 41,4 pkt. z 44 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 46 pkt.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 2,02 proc. do 82,99 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 1,64 proc. do 87,50 USD/b. (PAP)