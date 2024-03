Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,21 proc. i wyniósł 39.394,72 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,28 proc. i wyniósł 5.203,58 pkt. Indeks spada trzeci dzień z rzędu. Nasdaq Composite spadł o 0,42 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.315,70 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 traci 0,16 proc. i wyniósł 2.070,75 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 0,38 proc., do 13,24 pkt. Główne indeksy są na dobrej drodze, żeby zakończyć marzec na plusach. Byłby to piąty z rzędu wzrostowy miesiąc na amerykańskich giełdach. S&P do tej pory zyskał w marcu ponad 2 proc., Dow wzrósł o 0,8 proc., a Nasdaq zyskał 1,8 proc.

"To powinien być stosunkowo spokojny, skrócony tydzień na zakończenie miesiąca"

"Rynek się rozszerza, przyciąga więcej tych cyklicznych sektorów, a to jest poparte napływającymi danymi, które sugerują, że gospodarka jest nadal w dobrej kondycji, ale inflacja jest nadal dodatnia i nadal powyżej celu" – powiedział Tom Hainlin, starszy strateg inwestycyjny w U.S. Bank Asset Management. "To powinien być stosunkowo spokojny, skrócony tydzień na zakończenie miesiąca" - dodał Ross Mayfield, analityk strategii inwestycyjnych w Baird.

Jednym z niewielu źródeł zakupów na rynku akcji są wykupy akcji korporacyjnych - uważają eksperci Bank of America. Jill Carey Hall, strateg ds. akcji Bank of America napisała we wtorkowej notatce do klientów, że wykupy akcji korporacyjnych są na wieloletnich maksimach i pomagają powstrzymać rynek przed zbytnim odsunięciem się od rekordowych poziomów. "Akcje odnotowały napływ we wszystkich trzech segmentach wielkości (mały/średni/duży). Ale wyłączając klientów korporacyjnych - gdzie przepływy są zawsze dodatnie - klientami byli w zeszłym tygodniu sprzedawcy netto amerykańskich akcji - klienci prywatni przez 7. tydzień z rzędu, fundusze hedgingowe przez trzeci i klienci instytucjonalni po raz pierwszy od sześciu tygodni" - napisano w nocie.

Dane gospodarcze opublikowane we wtorek były mieszane, pokazując silniejsze niż oczekiwano zamówienia na dobra trwałe, ale słabnące zaufanie konsumentów. "Dryfowanie wyżej tutaj ma sens bez znaczącego negatywnego katalizatora" – powiedział Mayfield.

Wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w marcu spadł do -11 pkt. z -5 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -5 pkt. Indeks zaufania amerykańskich konsumentów spadł w marcu do 104,7 pkt. z 104,8 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie ze 106,7 pkt. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie 107 pkt. Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, obrazujący ceny nieruchomości w 20 największych miastach Stanów Zjednoczonych, wzrósł w styczniu o 6,59 proc. rdr i wzrósł o 0,14 proc. mdm. Analitycy spodziewali się, że indeks wzrośnie o 6,6 proc. rdr. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 6,15 proc. rdr.

Indeks cen nieruchomości FHFA (Federal Housing Finance Agency), informujący o zmianach średnich cen domów jednorodzinnych w USA, spadł w styczniu o 0,1 proc. mdm. Rynek oczekiwał, że indeks wzrośnie o 0,3 proc. mdm. Miesiąc wcześniej indeks cen nieruchomości FHFA wzrósł o 0,1 proc. mdm. Zamówienia na dobra trwałe w USA w lutym wzrosły o 1,4 proc. mdm wobec oczekiwanego spadku o 1 proc. i spadku o 6,9 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -6,2 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc. wobec -0,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -0,4 proc. Tu oczekiwano +0,4 proc. mdm.

Wyższe odczyty inflacji za styczeń i luty wynikały z tymczasowych zakłóceń w danych?

Prezes Fed w Chicago Austan Goolsbee ocenił, że w tym roku dokonałby trzech obniżek stóp procentowych, podczas gdy gubernator Fed Lisa Cook nalegała na ostrożność ws. zmian stóp proc., a prezes Fed w Atlancie Raphael Bostic powtórzył piątkowe komentarze, w których ograniczył swoje oczekiwania do jednej obniżki stóp proc.CME FedWatch wskazuje, że rynek wycenia obecnie 70 proc. szans na obniżkę stóp procentowych Fed w czerwcu.

"Komentarze uczestników FOMC sugerują nam, że czterech bankierów – Bostic, Bowman, Mester i Barkin – oczekuje w tym roku zero, jednej lub dwóch obniżek stóp proc. Nadal uważamy, że przewodniczący Jerome Powell ma do dyspozycji osiem głosów za złagodzeniem polityki pieniężnej, ale prawdopodobnie nie chce głosowania 8 do 4 w przypadku pierwszej obniżki w cyklu. Może raczej mieć nadzieję, że dobre odczyty inflacji pozwolą na przejście tych kilku osób do obozu cięcia w nadchodzących miesiącach” – powiedział Steve Englander, strateg w Standard Chartered.

"Uważamy, że wyższe odczyty inflacji za styczeń i luty wynikały częściowo z tymczasowych zakłóceń w danych i spodziewamy się, że korzystniejsze dane w pozostałej części 2024 r. przełożą się na niższą stopę inflacji na koniec roku” – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

Ze spółek prawie 3 proc. zyskała Tesla. Akcje Seagate Technology podrożały ponad 7 proc. po tym, jak analitycy Morgan Stanley podniosło rekomendację dla tej spółki do "przeważaj" na fali optymizmu związanego z rozwiązaniami sztucznej inteligencji.

Krispy Kreme wzrósł o 39 proc. po tym, jak sprzedawca pączków zapowiedział rozszerzenie partnerstwaz McDonald's. Micron Technologies wzrósł o ponad 1 proc. po osiągnięciu rekordowego poziomu podczas ostatniej sesji, podczas gdy Nvidia zyskuje 1 proc. Dell Technologies wzrósł ponad 1 proc. po tym, jak firma poinformowała, że zmniejszyła liczbę pracowników w ramach szerszej inicjatywy, mającej na celu cięcie kosztów, która obejmowała ograniczenie zatrudniania z zewnątrz i reorganizacji pracowników. United Parcel Service stracił ponad 8 proc. pomimo lepszych niż oczekiwano skonsolidowanych przychodów na 2026 rok.

Notowania Trump Media and Technology Group, spółki byłego prezydenta, zanotowały wzrost o ponad 30 proc. w pierwszych godzinach handlu na nowojorskiej giełdzie Nasdaq, a na koniec dnia zyskały 16 proc. Jak pisze "Wall Street Journal", "szokujące" wzrosty zwiększyły wartość udziałów Donalda Trumpa do ponad 5 mld USD. Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkują o 0,57 proc. do 81,48 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,80 proc. do 86,06 USD/b.