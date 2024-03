Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,41 proc. i wyniósł 39.313,64 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,31 proc. i wyniósł 5.218,19 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,27 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.384,47 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 zyskał 0,19 proc. i wyniósł 2.0756,00 pkt. Wskaźnik zmienności VIX wzrósł o 1,00 proc., do 13,19 pkt.

Reklama

„Rynki mają prawo złapać oddech"

W skróconym, świątecznym tygodniu w centrum uwagi rynków finansowych znajdą się dane makro, w tym wskaźnik PCE i rewizja PKB za IV kw. w USA. „Rynki mają prawo złapać oddech. Jest wyraźny niepokój. Akcje są niezwykle wysoko wycenione, a katalizatory dla wzrostu stają się coraz rzadsze” – powiedziała Jeanne Asseraf-Bitton, dyrektorka ds. badań i strategii w BFT IM.

Reklama

Tymczasem HSBC jako kolejny z banków inwestycyjnych podniósł prognozę poziomu docelowego na koniec roku dla indeksu S&P 500, do 5.400 pkt. z 5.000 pkt. prognozowanych wcześniej. „Podniesienie poziomu docelowego wynika z lepszych oczekiwań dotyczących zysków, popartych stabilnym wzrostem PKB i pozytywnymi nastrojami przedsiębiorstw w ostatnim sezonie wyników. Nasze założenia opierają się na prognozie rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez Fed w czerwcu, zakładając łącznie 75 punktów bazowych luzowania w 2024 r., zgodnie z konsensusem rynkowym i oczekiwaniami Fed wynikającymi z ostatniego wykresu punktowego” – podali w raporcie stratedzy HSBC.

CME FedWatch wskazuje, że rynek wycenia obecnie 75 proc. szans na obniżkę stóp procentowych Fed w czerwcu. Rynek jest na dobrej drodze do piątego z rzędu miesiąca wzrostów, a główne amerykańskie indeksy giełdowe przekroczyły w zeszłym tygodniu nowe rekordy wszech czasów na zamknięciu. Indeks S&P 500 wzrósł w zeszłym tygodniu o około 2,3 proc., podczas gdy Dow zyskał nieco poniżej 2 proc., co jest najlepszym tygodniem od grudnia, zbliżając się do poziomu 40.000 punktów. Nasdaq Composite wzrósł w tym okresie o około 2,9 proc.

Zyski te były napędzane przez ostatnie uwagi Rezerwy Federalnej, która utrzymała harmonogram obniżek stóp procentowych przez bankierów centralnych na ten rok, a także utrzymujący się entuzjazm inwestorów dla akcji spółek technologicznych w obliczu rajdu napędzanego sztuczną inteligencją.

Ogólne nastroje inwestorów utrzymują się powyżej średniej historycznej, zgodnie z najnowszym cotygodniowym badaniem nastrojów Amerykańskiego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, odzwierciedlającym utrzymujący się optymizm rynkowy. Mimo to niektórzy inwestorzy obawiają się potencjalnego wpływu nadmiernie przedłużającego się rajdu i wyższych stóp procentowych przez dłuższy czas.

"To trochę jak upuszczenie piłeczki pingpongowej na stół, pierwsze odbicie jest największe"

Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny w CFRA Research, zauważył również, że akcje podrożały, a S&P jest obecnie notowany z 33-procentową premią w stosunku do średniego wskaźnika ceny do zysku w ciągu ostatnich 20 lat. "Schodzimy z wysokiego poziomu po FOMC. Rynek staje się coraz bardziej podatny na spadki lub spadek cen" – powiedział CNBC Stovall. Stovall spodziewa się, że inwestorzy będą mieli stonowaną reakcję na dane PCE, zwłaszcza po tym, jak już zareagowali na najnowsze odczyty indeksu cen konsumpcyjnych i indeksu cen producentów. "To trochę jak upuszczenie piłeczki pingpongowej na stół, pierwsze odbicie jest największe. Kiedy PCE w końcu się pojawia, to jest jak, okej, byłem tam, zrobiłem to. Myślę, że inwestorzy są mniej zaniepokojeni tym, co powie. Na horyzoncie nie widzę nic, co mogłoby zachwiać obecnymi oczekiwaniami inwestorów" – dodał.

Dobre dane gospodarcze z USA i rajd napędzany sztuczną inteligencją jak dotąd wzmocniły akcje w tym roku, a według UBS akcje prawdopodobnie pozostaną na obecnym poziomie do końca roku. "Nasz scenariusz bazowy zakłada miękkie lądowanie w USA, w którym wzrost gospodarczy słabnie, inflacja dalej się cofa, a stopy procentowe spadają" – napisał bank. "Spodziewamy się, że stworzy to sprzyjające warunki dla rynków akcji. Uważamy jednak, że wiele dobrych wiadomości jest już wycenionych na poziomie indeksu" - dodali eksperci UBS. Z drugiej strony, UBS ostrzegł również przed krótkoterminowymi wahaniami na rynku, które mogą się zmaterializować, gdy inwestorzy dostosują swoje oczekiwania dotyczące luzowania polityki przez Rezerwę Federalną.

Boeing wzrósł ponad 1 proc. CEO spółki Dave Calhoun zapowiedział, że ustąpi ze stanowiska z końcem roku. Odejście ma miejsce po tym, jak linie lotnicze i organy regulacyjne coraz częściej wzywają do wprowadzenia poważnych zmian w firmie po szeregu wad jakościowych i produkcyjnych w samolotach Boeinga. Intel i Advanced Micro Devices spadły po około 1-2 proc. po informacjach, że Chiny wprowadziły wytyczne dotyczące wycofywania amerykańskich mikroprocesorów z rządowych komputerów osobistych i serwerów.

Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami i blockchainem, jak Coinbase Global, Riot Platforms i MicroStrategy, zwyżkowały po kilka proc. wobec wzrostu notowań bitcoina. United Airlines spadł ponad 3 proc. po tym, jak Federalna Administracja Lotnictwa USA oświadczyła, że zwiększa swój nadzór nad spółką.

Sprzedaż nowych domów w USA w lutym wyniosła 662 tys. w ujęciu rocznym, wobec oczekiwanych 675 tys. Miesiąc wcześniej odnotowano sprzedaż w wysokości 664 tys., po korekcie z 661 tys. W ujęciu mdm sprzedaż spadła o 0,3 proc. wobec wzrostu o 1,7 proc. mdm miesiąc wcześniej, po rewizji z +1,5 proc. Analitycy oczekiwali +2,1 proc. Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 1,74 proc. do 82,03 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 1,57 proc. do 86,77 USD/b.