Główne indeksy giełdowe USA notują spadki

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,35 proc. i wyniósł 38.596,98 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 1,23 proc. i wyniósł 5.147,21 pkt. Nasdaq Composite spadł o 1,40 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.049,08 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,91 proc. i wynosi 2.057,23 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 14,31 proc., do 16,38 pkt.

Reakcja rynku na komentarze prezesa Rezerwy Federalnej dot. stóp procentowych

Inwestorzy oceniają komentarze prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, który wskazał, że bankierom z Fed zajmie trochę czasu ocenienie inflacji, zanim bank obniży stopy procentowe.

Analitycy oceniają, że sugestie Powella, że najnowsze dane o inflacji w USA nie zmieniły jednak w istotny sposób ogólnej oceny sytuacji, stanowią teraz wsparcie dla ryzykownych aktywów.

„To, co mówi Powell, ma znaczenie, bowiem nawet jeśli dane dotyczące inflacji i rynku pracy ostatnio zaskoczyły w górę, to perspektywa dla obniżek stóp procentowych jest nadal aktualna” – napisała w raporcie Kathleen Brooks, dyrektorka ds. badań w XTB.

CME FedWatch wskazuje, że rynek wycenia obecnie 58 proc. szans na obniżkę stóp procentowych Fed w czerwcu.

Dyskusja na temat polityki monetarnej Fed i jej wpływ na rentowność obligacji

Prezes Fed z Minneapolis Neel Kashkari skomentował w czwartek po południu, że zastanawia się, czy bank centralny powinien w ogóle obniżyć stopy procentowe, jeśli inflacja pozostanie lepka, dołączając do niedawnego chóru członków Fed mówiących konserwatywnie o polityce monetarnej.

Po komentarzach Kashkari rentowność 10-letnich obligacji skarbowych odbiła się od dołków sesji i oscyluje w okolicach 4,33 proc. Benchmarkowa rentowność obligacji skarbowych na krótko osiągnęła w środę poziom 4,429 proc., co stanowi nowy rekord w tym roku.

Analiza rynku akcji i prognozy dotyczące stóp procentowych

"Inwestorzy w tej chwili przyjmują postawę wyczekującą" – powiedział Sam Stovall, główny strateg inwestycyjny CFRA Research.

"Rentowność 10-letnich obligacji jest kluczową siłą napędową ze względu na obawy, że Fed sugeruje, że nie spieszy się z obniżeniem stóp, a tym samym potwierdza przekonanie, że Fed będzie wolniej obniżał stopy procentowe" - dodał.

Stovall wskazał, że rynek pozostaje drogi, biorąc pod uwagę, że S&P 500 jest notowany z 33-procentową premią w stosunku do swojej długoterminowej średniej.

"Uważam, że jest to trochę niepokojące. To tylko kwestia czasu, zanim w końcu przetrawimy niektóre z tych zysków" – powiedział.

Zmiany cen akcji spółek na podstawie ich wyników finansowych i rekomendacji

Levi Strauss wzrósł o 12,5 proc. po tym, jak producent odzieży podniósł prognozę rocznych zysków, powołując się na oszczędności wynikające z niedawnych cięć kosztów i zmniejszenia rabatów.

Producent chipów Micron Technology stracił 3 proc., po wzroście o około 4,5 proc. na poprzedniej sesji, którą zamknął na rekordowym poziomie.

Wayfair zyskał 0,5 proc. po tym, jak Evercore ISI podwyższył swoją rekomendację dla akcji spółki do „przeważaj” z „równoważ”.

Block spadł ponad 6 proc. po tym, jak Morgan Stanley obniżył rekomendację dla akcji firmy z branży fintech zajmującej się płatnościami do „niedoważaj” z „równoważ”.

Oczekiwania inwestorów wobec danych z rynku pracy i nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA

Inwestorzy oczekują na publikację danych z rynku pracy USA za marzec. Odczyt nastąpi w piątek o 14.30 czasu polskiego.

W czwartek Departament Pracy podał, że liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 221 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 213 tys. wobec 212 tys. poprzednio, po korekcie z 210 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,791 mln w tygodniu, który skończył się 23 marca. Analitycy oczekiwali 1,8 mln wobec notowanych poprzednio 1,81 mln, po korekcie z 1,819 mln.

Informacje o deficycie handlowym USA i cenach ropy na rynkach światowych

Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w lutym wyniósł 68,9 mld USD wobec 67,6 mld USD deficytu miesiąc wcześniej, po korekcie z 67,4 mld USD. Analitycy spodziewali się deficytu na poziomie 66,9 mld USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 1,30 proc. do 86,58 USD za baryłkę, co jest najwyższym poziomem od października zeszłego roku, a majowe futures na Brent rosną o 1,56 proc. do 90,74 USD/b.