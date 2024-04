Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł 37.798,97 pkt. Chociaż Dow zakończył swoją złą passę, ostatnie spadki zniweczyły znaczną część jego zysków od początku roku. Zaledwie kilka tygodni wcześniej indeks ten zbliżył się do 40.000 punktów. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,21 proc. i wyniósł 5.051,41 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,12 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.865,25 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,39 proc. i wynosi 1.967,99 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 4,32 proc., do 18,40 pkt. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną do 4,659 proc.

"Powell poszedł bardziej zdecydowanie w jastrzębim kierunku"

Akcje były niestabilne w popołudniowym handlu po tym, jak szef Fed JeromePowell powiedział, że obecny stan polityki gospodarczej powinien pozostać w mocy w obliczu lepkich cen. "Nowsze dane wskazują na solidny wzrost i utrzymującą się siłę na rynku pracy, ale także na brak dalszych postępów w tym roku w powrocie do naszego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc." – powiedział szef banku centralnego podczas dyskusji panelowej. "Powell poszedł bardziej zdecydowanie w jastrzębim kierunku. To było nieprzyjazne dla rynków akcji, ale rynki zrozumiały przesłanie" - powiedział Quincy Krosby, główny globalny strateg LPL Financial.

Traderzy monitorowali również napięcia na Bliskim Wschodzie po wystrzeleniu przez Iran rakiet i dronów w kierunku Izraela w sobotę. Szef sztabu armii Izraela Herzi Halevi poinformował w poniedziałek, że Izrael odpowie na irański atak, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę. Portal Axios podał, że izraelski minister obrony Joaw Galant powiedział w niedzielnej rozmowie z szefem Pentagonu Lloydem Austinem, że Izrael nie ma innego wyboru, jak tylko dokonać odwetu za sobotni irański atak rakietowy. "Z pewnością w doniesieniach medialnych nie ma zbyt wiele informacji, które zachęcałyby do podejmowania ryzyka, a lista czynników, które mogą powstrzymać się od zakupów aktywów i zarządzać ekspozycjami, rośnie" – powiedział Chris Weston, szef działu badań w Pepperstone.

Niektórzy analitycy wskazują jednak, że rynki liczą na brak eskalacji konfliktu irańsko-izraelskiego. "Jak dotąd rynki wydają się dość optymistyczne wobec rosnących napięć i wykazują ostrożny optymizm, że reakcja Izraela zostanie powściągliwa, i że uniknie się wojny totalnej" – powiedział Matthew Ryan, szef strategii rynkowej w Ebury.

Nie ma pilnej potrzeby obniżania stóp procentowych

Prezes Fed w San Francisco Mary Daly powiedziała w poniedziałek, że biorąc pod uwagę silną gospodarkę i rynek pracy oraz inflację w dalszym ciągu powyżej celu Fed wynoszącego 2 proc., nie ma pilnej potrzeby obniżania stóp procentowych w USA. Według danych LSEG, inwestorzy wyceniają w tym roku 48 pb. obniżek, w porównaniu z około 150 pb. na początku roku.

Dow był wspierany przez wzrost UnitedHealth o ponad 5 proc. w związku z lepszymi niż oczekiwano przychodami za pierwszy kwartał. Johnson & Johnson spadł o około 2 proc. w ślad za mieszanymi wynikami kwartalnymi. Akcje Morgan Stanley wzrosły o 2,5 proc. po pobiciu konsensusu prognoz analityków w obu liniach. Bank of America spadł o 3,5 proc. po ogłoszeniu spadku zysku i przychodów.

Największe amerykańskie firmy dały Wall Street powody do optymizmu na początku nowego sezonu wyników spółek. Według FactSet, spośród mniej niż 10 proc. firm notowanych na indeksie S&P 500, które podały już dane finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku, prawie 4 na 5 przekroczyły konsensus oczekiwań analityków.

Dane makroekonomiczne

Produkcja przemysłowa w USA w marcu wzrosła o 0,4 proc. mdm. Oczekiwano, że produkcja wzrośnie o 0,4 proc. mdm wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,1 proc. Przetwórstwo przemysłowe wzrosło o 0,5 proc. mdm. Prognozowano, że przetwórstwo wzrośnie o 0,2 proc. mdm, wobec +1,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,8 proc.

Liczba rozpoczętych inwestycji w zakresie budowy domów mieszkalnych w USA w marcu wyniosła 1,321 mln w ujęciu zanualizowanym (SAAR). Miesiąc wcześniej wskaźnik ten wyniósł 1,549 mln, po korekcie z 1,521 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba rozpoczętych nowych inwestycji wyniesie 1,485 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 14,7 proc. wobec +12,7 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z +10,7 proc. Analitycy prognozowali mdm -2,4 proc. Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 78,4 proc. vs konsensus 78,5 proc. i wobec 78,2 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 78,3 proc.

Liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów w USA w marcu (wskaźnik aktywności w przyszłości w tym sektorze) wyniosła w ujęciu zanualizowanym (SAAR) 1,458 mln wobec 1,524 mln w poprzednim miesiącu, po korekcie z 1,518 mln. Analitycy spodziewali się, że liczba wydanych nowych pozwoleń na budowę domów wyniesie 1,51 mln. Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 0,15 proc. do 85,28 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,18 proc. do 89,94 USD/b.