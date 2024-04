Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,11 proc. i wyniósł 38.460,92 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,02 proc. i wyniósł 5.071,63 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,10 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.712,75 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,32 proc. i wynosi 1.996,79 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,34 proc., do 15,90 pkt.

Reklama

Wracamy do fundamentów rynku i wyników, omijamy geopolitykę

Inwestorzy analizują kwartalne wyniki finansowe spółek. „Duża liczba wyników spółek w tym tygodniu skupia uwagę inwestorów bardziej niż odczyty makro, co prowadzi do wzrostu żywotności rynku” – napisała w raporcie Sophie Lund-Yates, główna analityczka ds. akcji w Hargreaves Lansdown.

Reklama

„Wydaje się, że w tym tygodniu wracamy do fundamentów rynku i wyników. Przynajmniej tymczasowo omijamy geopolitykę, która wpływała na rynki w ciągu ostatnich dwóch tygodni” – powiedział Samy Chaar, główny ekonomista Lombard Odier.

Tesla wzrosła o 12 proc. po tym, jak firma ogłosiła prace nad wprowadzeniem na rynek tańszych modeli pojazdów elektrycznych. W I kw. spółka nie spełniła jednak oczekiwań rynkowych w zakresie zysku na akcję i przychodów. „Rynek wiąże nadzieje z wynikami dużych amerykańskich spółek technologicznych. Inflacja i poziomy wycen aktywów nie wydają się obecnie stanowić problemu” – powiedział Alexandre Hezez, dyrektor ds. inwestycji w Group Richelieu.

Senat USA przyjął ustawę, która zakaże używania TikToka w Stanach Zjednoczonych, jeśli jego właściciel, chińska firma technologiczna ByteDance, nie sprzeda popularnej aplikacji do krótkich filmów.

Visa wzrosła niespełna 0,5 proc. po tym, jak kwartalne wyniki giganta przetwarzania płatności przekroczyły szacunki analityków z Wall Street. Akcje spółki Texas Instruments wzrosły o ponad 5 proc. po tym, jak producent chipów zaprognozował przychody w drugim kwartale powyżej szacunków analityków, sygnalizując wzrost popytu na półprzewodniki analogowe. Akcje innych spółek chipowych, takich jak Arm Holdings, Micron Technology i Advanced Micro Devices, również zwyżkowały. Biogen zyskał ponad 4 proc. po tym, jak firma odnotowała zysk za pierwszy kwartał, który przekroczył oczekiwania Wall Street, w związku z cięciem kosztów przez giganta biotechnologicznego.

Kluczowe dane gospodarcze z USA

Według danych LSEG szacuje się, że skorygowane zyski wzrosną w tym kwartale o 6 proc. w ujęciu rok do roku. "Jednym negatywnym czynnikiem dla akcji, jaki mam, jest wzrost rentowności 10-letnich obligacji skarbowych o 70 punktów bazowych od początku roku, co jest dość znaczące" – powiedział Todd Morgan, członek założyciel i prezes Bel Air Investment Advisors.

Posunięcia te poprzedziły publikację kluczowych danych gospodarczych z USA. Dane o PKB za pierwszy kwartał mają zostać opublikowane w czwartek rano, podczas gdy bazowy wskaźnik cen wydatków na konsumpcję osobistą - wskaźnik inflacji Rezerwy Federalnej - będzie znany w piątek. Inwestorzy obawiają się, że inflacja nie spada tak szybko, jak oczekiwano, co budzi obawy, że Fed może nie obniżyć stóp procentowych.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu wzrosły o 2,6 proc. mdm wobec oczekiwanego wzrostu o 2,5 proc. i wzrostu o 1,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1,3 proc. - poinformował Departament Handlu w I wyliczeniu. Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,2 proc. wobec +0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,3 proc. Tu oczekiwano +0,2 proc. mdm.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,37 mln baryłek, czyli o 1,38 proc., do 453,625 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 634 tys. baryłek, czyli o 0,28 proc., do 226,743 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły 1,4 mln baryłek, czyli o 1,61 proc., do 116,582 mln baryłek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 0,52 proc. do 82,93 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent spadają o 0,29 proc. do 88,16 USD/b.