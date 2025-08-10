PIT-0 dla rodzin z dwójką dzieci – co to znaczy?

Karol Nawrocki w swojej pierwszej zapowiedzi programowej po wyborach ogłosił plan rozszerzenia tzw. ulgi PIT-0 na kolejną grupę obywateli. Z preferencji podatkowej mieliby skorzystać rodzice wychowujący dwoje dzieci, podobnie jak dziś korzystają z niej m.in. młodzi do 26. roku życia, osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego czy matki czworga dzieci.

Nowy program ma objąć całkowitym zwolnieniem z podatku dochodowego (PIT) dochody uzyskiwane przez rodziców posiadających minimum dwoje dzieci – niezależnie od formy zatrudnienia.

Rozwiązanie ma dotyczyć zarówno dzieci małoletnich, jak i niepełnosprawnych czy uczących się do 25. roku życia. Zwolnienie ma obowiązywać do wysokości progu podatkowego. Przypomnijmy, że PIT 0 ma być uzupełniony o kolejną reformę, czyli podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 tys. zł do 140 tys. zł, co również zapowiada prezydent Karol Nawrocki.

Co to oznacza w praktyce?

Brak podatku dochodowego – rodziny objęte programem nie będą płacić PIT-u od swoich dochodów, co oznacza wyższe wypłaty „na rękę”.

– rodziny objęte programem nie będą płacić PIT-u od swoich dochodów, co oznacza wyższe wypłaty „na rękę”. Większe wsparcie dla klasy średniej – według zapowiedzi prezydenta elekta, program ma odciążyć finansowo szczególnie rodziny, które do tej pory nie kwalifikowały się do ulg dla dużych rodzin, ale ponoszą wysokie koszty wychowania dzieci.

– według zapowiedzi prezydenta elekta, program ma odciążyć finansowo szczególnie rodziny, które do tej pory nie kwalifikowały się do ulg dla dużych rodzin, ale ponoszą wysokie koszty wychowania dzieci. Zachęta prorodzinna – PIT-0 dla rodzin z dwojgiem dzieci ma być elementem długofalowej polityki demograficznej i prorodzinnej nowej prezydentury.

Kiedy wejdzie w życie PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci?

Na razie nie podano dokładnej daty wejścia ulgi w życie ani szczegółowych zasad jej rozliczania. Projekt wymaga zmian w ustawie o podatku dochodowym i współpracy z rządem oraz parlamentem. Możliwe, że PIT-0 dla rodzin z dwójką dzieci mógłby obowiązywać od początku 2026 roku – jeśli procedury legislacyjne ruszą jeszcze jesienią 2025.

Komu ma przysługiwać PIT-0?

Projekt ma objąć rodziców (lub opiekunów prawnych), którzy: