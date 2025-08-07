Plan 21 Nawrocki - CPK, tańszy prąd, mocny złoty. Co obiecał zrobić nowy Prezydent RP w ramach Planu 21?

Bez podatku PIT dla rodzin z dziećmi, tańszy prąd, CPK w tradycyjnej formie, koniec z ideologią w szkołach i weto dla Zielonego Ładu. Karol Nawrocki w kampanii wyborczej nie rzucał słów na wiatr – to były konkrety i było ich sporo. Teraz przyszedł czas na ich realizację. Oto, co zawiera program prezydencki Karola Nawrockiego „Plan 21” – w pigułce.