- Podatki, dochody, dobrobyt
- Szkoła - bez ideologii, bez smartfonów
- Wymiar sprawiedliwości i wolność słowa
- Bezpieczeństwo i imigracja
- Gospodarka, inwestycje, energia
- Zielony Ład, Mercosur i suwerenność
- Mniejszości – „bez przywilejów, ale bezpieczne”
Podatki, dochody, dobrobyt
Nowy prezydent zapowiedział szereg działań mających odciążyć portfele Polaków – i to wprost od pierwszego dnia urzędowania.
- VAT z 23% na 22% – obniżka podstawowej stawki.
- Zerowy PIT (PIT 0%) dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci – do 140 tys. zł rocznego dochodu.
- Likwidacja podatku Belki – do 140 tys. zł zysków rocznie bez 19% podatku od oszczędności.
- Podwyższenie drugiego progu podatkowego – aby więcej zarabiać, zanim wpadniesz w wyższy podatek.
- Zakaz podatku katastralnego i podatku od spadków – wpisany do Konstytucji.
- Tama dla podwyżek – żadna nowa danina nie przejdzie przez Pałac Prezydencki.
- Zero VAT-u na żywność – jeśli inflacja nie spadnie.
- Budżetowy pancerz – tarcza dla państwowych pieniędzy przed mafią VAT-owską.
Energia, mieszkania i emerytury
Nawrocki chce, by zwykłym ludziom żyło się po prostu taniej i pewniej – niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.
- Prąd tańszy o 1/3 w 100 dni – finansowany z „zielonych certyfikatów”.
- Gwarantowana waloryzacja emerytur – minimum 150 zł lub tyle, ile wynosi inflacja.
- 800 plus i 13./14. emerytura – do utrzymania.
- Nie dla podnoszenia wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.
- Więcej mieszkań komunalnych – w każdej gminie, z uproszczoną procedurą.
- Ograniczenie „zysków banków” z kredytów mieszkaniowych.
- Centrum Obsługi Pacjenta – koniec z kolejkami do lekarzy.
- Fundusz Medyczny – pomoc dla dzieci chorych na choroby rzadkie.
- Usługi publiczne najpierw dla Polaków – zdrowie, edukacja, pomoc socjalna.
Szkoła - bez ideologii, bez smartfonów
Nowy prezydent zapowiada zwrot ku tradycyjnej edukacji i „odideologizowanie” szkół.
- Szkoła „wolna od ideologii”
- Szkoła „bez smartfonów”
- Religia i etyka zostają – nauczanie religii nie zniknie.
- Finansowanie prawa jazdy dla 18-latków przez państwo.
- Nie dla prywatyzacji uczelni wyższych.
- Duma narodowa i patriotyzm – polscy bohaterowie mają wrócić do podstawy programowej.
Wymiar sprawiedliwości i wolność słowa
Karol Nawrocki zapowiada „normalne państwo” – czyli niezależne sądy i pełną wolność słowa.
- Reforma sądownictwa – szybciej, sprawniej, informatycznie.
- Rozwiązanie sporu wokół KRS – albo ustawowo, albo przez referendum do lutego 2026.
- Nie dla „ustawy kagańcowej” – prezydent nie podpisze żadnej ustawy ograniczającej wolność słowa.
- Bezpieczeństwo informacyjne – jako priorytet państwa.
Bezpieczeństwo i imigracja
- Hasło: silne granice, silna armia, silne sojusze – ale nie za wszelką cenę.
- Nie dla wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę.
- Nie dla ograniczania dostępu Polaków do broni.
- Wypowiedzenie Paktu Migracyjnego.
- Urząd ds. walki z nielegalną migracją
- Program „Powrót do domu Polska” – dla Polaków zza granicy
- 5% PKB na armię i budowa 300 tys. armii oraz miliona rezerwistów
- Budowa Fortu Trump w Polsce – bliskość z USA jako priorytet
- System schronów w każdej gminie – zarządzany przez PSP
Gospodarka, inwestycje, energia
- Nie dla euro – tylko silny złoty.
- Nie dla likwidacji gotówki.
- CPK, atom, porty, strefy inwestycyjne – tzw. „Wielka Czwórka Rozwoju”.
- Inwestycje w AI, komputery kwantowe i biotechnologię.
- Wsparcie dla polskich rolników – nie dla zalewu tanim zbożem z Ukrainy.
Zielony Ład, Mercosur i suwerenność
- Nie dla przekazywania kompetencji do UE.
- Nie dla nowych traktatów unijnych.
- Odrzucenie Zielonego Ładu – propozycja referendum.
- Nie dla federalnej Europy - sprzeciw wobec przekształcaniu UE w jedno superpaństwo.
- Nie dla umowy Mercosur - UE (traktat handlowy, który ma na celu ułatwienie wymiany towarów i usług).
Mniejszości – „bez przywilejów, ale bezpieczne”
- Nie dla adopcji dzieci przez pary homoseksualne.
- Nie dla uprzywilejowania mniejszości seksualnych.
- Nie dla języka śląskiego jako urzędowego.
- Weto wobec finansowania NGO z zagranicy.
- Tak dla kompromisu aborcyjnego – ale nie liberalizacji.