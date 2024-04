Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,06 proc. i wyniósł 37.777,81 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,22 proc. i wyniósł 5.011,12 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,52 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.601,50 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,03 proc. i wynosi 1.947,45 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 1,65 proc., do 17,95 pkt. Rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych rosną do 4,637 proc.

"To było jedno z najszerzej reklamowanych spadków, jakie mieliśmy"

"Początkowy poziom wsparcia dla indeksu S&P 500 w tym załamaniu wynosił 5.000 pkt. lub nieco poniżej. Teraz pytanie brzmi: czy od tego momentu nastąpi odbicie, a jeśli tak, czy indeks będzie w stanie powrócić powyżej poziomów załamania, tj. 50-dniowej średniej kroczącej, czyli obszaru, od którego nastąpił spadek?” - powiedział w środę Jason Hunter, szef strategii technicznej w JPMorgan. Hunter wskazał poziom 5.150–5.200 dla S&P 500 za kluczowy poziom oporu. Każdego dnia w tym tygodniu indeks S&P 500 w pewnym momencie sesji giełdowej znajdował się na plusie, tylko po to, by oddać ten zysk przed zamknięciem.

S&P 500 i Nasdaq zanotowały piąty z rzędu dzień spadku. Dla S&P 500 jest to pierwsza tak długa passa strat od października, tuż przed rozpoczęciem obecnej hossy. Nasdaq ma najdłuższą spadkową serię od stycznia. W tym tygodniu indeks S&P 500 spadł o ponad 2 proc., podczas gdy Dow zniżkował o 0,6 proc. w tym samym okresie. Nasdaq spadł w tym tygodniu o ponad 3 proc., ponieważ akcje spółek technologicznych zmagały się z problemami. To sprawia, że indeks jest na dobrej drodze do czwartego z rzędu tygodnia spadków, co oznaczałoby najdłuższą negatywną passę od grudnia 2022 roku.

Ruchy te nastąpiły w trudnym drugim kwartale na Wall Street, kiedy to wszystkie trzy indeksy spadły w kwietniu. To cofnięcie było częściowo napędzane przez rosnące obawy dotyczące ścieżki inflacji i polityki pieniężnej ze strony Rezerwy Federalnej. "To było jedno z najszerzej reklamowanych spadków, jakie mieliśmy" – powiedział Quincy Krosby, główny globalny strateg w LPL Financial.

Inwestorzy śledzili najnowsze publikacje wyników spółek, co zapowiada się na pozytywny początek sezonu. Według FactSet ponad 12 proc. spółek notowanych na indeksie S&P 500 już złożyło swoje raporty. Spośród tych, którzy już opublikowali wyniki, 73 proc. przekroczyło oczekiwania Wall Street dotyczące ich indywidualnych wyników.

Według Chrisa Verrone, szefa badań technicznych i makro w Strategas, niedawna wyprzedaż akcji doprowadziła do wzrostu niektórych sygnałów wyprzedania. "Około 30 proc. jest obecnie notowane powyżej 50-dniowej średniej kroczącej, blisko zakresu 20 proc., na który warto celować w trendach wzrostowych" – napisał w czwartkowej notatce.

Prezeska Fed w Cleveland Loretta Mester spodziewa się dalszego osłabienia presji cenowej w tym roku, co prawdopodobnie umożliwi bankowi centralnemu obniżenie kosztów pożyczek, ale tylko wtedy, gdy będzie pewny, że inflacja trwale zmierza do osiągniecia celu 2 proc. Z drugiej strony członkini FOMC Michelle Bowman oceniła, że postęp w obniżaniu inflacji w USA mógł utknąć w martwym punkcie. Powiedziała, że otwartym pytaniem pozostaje, czy stopy procentowe będą na tyle wysokie, aby zapewnić powrót do celu inflacyjnego na poziomie 2 proc.

Dane makroekonomiczne

Stratedzy UBS Global Wealth Management pod przewodnictwem Marka Haefele oczekują, że Rezerwa Federalna dwukrotnie obniży stopy procentowe w 2024 r., najprawdopodobniej począwszy od września. Przewidują, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadnie do około 3,85 proc. do końca roku z ponad 4,5 proc. obecnie. „Fed pozostaje nastawiony na łagodzenie polityki. W rezultacie nadal widzimy potencjał wzrostu kapitalizacji rynkowej spółek” - napisali w raporcie analitycy UBS.

Biuro informacji kredytowej Equifax spadło ponad 8 proc. w związku z rozczarowującymi prognozami wyników na drugi kwartał. Producent chipów Micron Technology stracił prawie 4 proc. po raporcie, w którym stwierdzono, że producent ma uzyskać ponad 6 mld USD w grantach od amerykańskiego Departamentu Handlu, by wspomóc wydatki na projekty krajowych fabryk podzespołów.

W czwartek inwestorzy otrzymali sporą porcję najnowszych danych makro z amerykańskiej gospodarki. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 212 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys. wobec 212 tys. poprzednio, po korekcie z 211 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,812 mln w tygodniu, który skończył się 6 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,818 mln wobec notowanych poprzednio 1,81 mln, po korekcie z 1,817 mln.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w marcu wyniosła 4,19 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,2 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami. Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,38 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 4,3 proc. wobec +9,5 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano -4,1 proc.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w marcu spadł o 0,3 proc. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,1 proc. Miesiąc wcześniej indeks wzrósł o 0,2 proc. mdm, po korekcie z 0,1 proc. Indeks pokazuje, jak będzie sobie radzić amerykańska gospodarka w ciągu następnych 3-6 miesięcy.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w kwietniu wzrósł do 15,5 pkt. z +3,2 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +2 pkt. Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 0,1 proc. do 82,77 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,21 proc. do 87,11 USD/b.