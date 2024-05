Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,18 proc., czyli o 450 punktów, i wyniósł 38.675,68 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,26 proc. i wyniósł 5.127,79 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,99 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.156,33 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,84 proc. i wynosi 2.033,01 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 8,11 proc., do 13,49 pkt. Rentowności 2-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadły do 4,5 proc. W skali całego tygodnia Dow zyskał 1,1 proc., Nasdaq wzrósł o 1, proc., a S&P 500 zwyżkował o 0,5 proc.

Ożywają nadzieje na obniżkę stóp

Analitycy wskazują, że obecne otoczenie gospodarcze jest pozytywne dla rynku akcji. „Chociaż obniżki stóp procentowych są mało prawdopodobne w krótkim okresie, ponieważ inflacja pozostaje podwyższona, poprzeczka dla podwyżek stóp jest naprawdę wysoko zawieszona. Utrzymująca się siła rynku pracy również zmniejsza pilność obniżek, ale potencjalnie obecna pauza w polityce monetarnej, w połączeniu z silną aktywnością gospodarczą w USA, ma pozytywny wpływ na akcje” – powiedział Sonu Varghese, globalny strateg makro w Carson Group.

„Istnieje coraz więcej przekonujących argumentów za tym, że aktywność gospodarcza i wzrost zysków pozostaną odporne w środowisku wyższych stóp procentowych. Myślę, że wielu inwestorom zajmie trochę czasu przyzwyczajenie się do tego po wyjściu z otoczenia bardzo niskich stóp procentowych przez długi okres” – powiedział Eren Osman, dyrektor ds. zarządzania majątkiem w Arbuthnot Latham.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w kwietniu o 175 tys. Oczekiwano zwyżki o 238 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 315 tys., po korekcie z 303 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,9 proc., oczekiwano 3,8 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej. "To naprawdę złagodziło obawy inwestorów, że gospodarka może się przegrzewać lub ponownie przyspieszyć, i ożywia nadzieję na obniżki stóp" – powiedziała Emily Roland, współgłówny strateg inwestycyjny John Hancock Investment Management. "To dlatego stopy procentowe spadają, obligacje rosną, a rynki akcji rosną. Złe wieści dla rynku pracy oznaczają, że Fed może być w stanie rozpocząć cięcia jeszcze w tym roku" - dodała.

Dane spółek

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w kwietniu spadł do 49,4 pkt. z 51,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 52 pkt. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, spadł w kwietniu do 51,3 pkt. z 52,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w drugim wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,9 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, spadł w kwietniu do 51,3 pkt. z 51,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w drugim wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,9 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w kwietniu 55,0 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w drugim wyliczeniu S&P Global. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 54,9 pkt.

Akcje Apple wzrosły o 6 proc. Koncern ogłosił największy w historii firmy program skupu akcji za 110 mld USD. Oprócz wykupu akcji własnych Apple zapowiedział, że wypłaci 25 centów dywidendy. Apple nie podał formalnych prognoz na kolejny kwartał, ale dyrektor generalny Apple Tim Cook powiedział CNBC, że ogólna sprzedaż "wzrośnie nisko jednocyfrowo" w kwartale kończącym się w czerwcu. Amgen wzrósł prawie 12 proc. po tym, jak firma biotechnologiczna podała, że wyniki badania eksperymentalnego leku odchudzającego MariTide są zachęcające.

Block zniżkuje o 1 proc., chociaż w ciągu dnia akcje tej spółki zyskiwały nawet 7 proc. po tym, jak kierowana przez Jacka Dorsey'a firma fintech zajmująca się płatnościami podniosła swoją całoroczną prognozę skorygowanych zysków podstawowych i ujawniła plany dodania większej liczby bitcoinów do swojego bilansu. Expedia spadła o 15 proc. po tym, jak internetowe biuro podróży obniżyło prognozę wzrostu przychodów na cały rok w związku z spadkiem liczby rezerwacji brutto na platformie wynajmu wakacyjnego. Fortinet zniżkował prawie 10 proc. po tym, jak firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem zaprognozowała rachunki za drugi kwartał poniżej szacunków analityków z Wall Street.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 1,17 proc. do 78,03 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent spadają o 0,98 proc. do 82,85 USD/b.