Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,88 proc. i wyniósł 39.908 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,17 proc. i wyniósł 5.308,15 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,4 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.742,39 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1 proc. do 2.106,7 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o ponad 7 proc., do 12,4 pkt.

Ceny konsumenckie zgodne z oczekiwaniami

Inwestorzy analizowali odczyt CPI w USA za kwiecień - ceny konsumenckie okazały się w dużej mierze zgodne z oczekiwaniami. CPI w USA w kwietniu wzrósł o 3,4 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrósł o 0,3 proc. Oczekiwano wzrostu o 3,4 proc. rdr i o 0,4 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła w kwietniu o 0,3 proc. mdm i 3,6 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,6 proc. rdr.

Według CME FedWatch Tool inwestorzy przewidują obecnie 66 proc. szans, że bank centralny USA obniży stopy procentowe o 25 pb. we wrześniu, wobec 44 proc. szacowanych w zeszłym miesiącu. Na początku roku rynki oczekiwały pierwszej obniżki stóp procentowych w marcu. „Oczekiwanie rynkowe na obniżki stóp procentowych narastało ostatnio w oparciu o słabsze niż oczekiwano dane z rynku pracy w USA, ale jeśli ceny nie pójdą w ich ślady, nadzieje na obniżki stóp zostaną rozwiane” – powiedział Ryan Brandham, szef globalnych rynków kapitałowych dla Ameryki Północnej w Validus Risk Management. Inwestorzy poznali też najnowszy odczyt o sprzedaży detalicznej w USA. Pozostała ona bez zmian miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,4 proc.

Podczas środowej sesji zyskiwały akcje spółek technologicznych. Kurs Apple wzrósł 1,2 proc., a akcje Microsoftu zyskały 1,8 proc. Akcje Boeinga straciły 2,1 proc. po tym, jak Departament Sprawiedliwości USA podał, że producent samolotów naruszył umowę o odroczeniu ścigania związaną z dwoma śmiertelnymi katastrofami kilku lat temu. Kurs New York Community Bancorp spadł 5,7 proc. We wtorek znajdujący się w trudnej sytuacji pożyczkodawca poinformował, że zgodził się sprzedać JPMorgan Chase kredyty hipoteczne o wartości około 5 mld USD. Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zwyżkują o 1,06 proc. do 78,85 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent rosną o 0,67 proc. do 82,93 USD/b.