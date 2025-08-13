Czym jest 14 emerytura

"Czternastka" to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne wypłacane na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 1407). Rolnicy otrzymują je z KRUS, a pozostali emeryci i renciści – z ZUS.

Wypłata 14 emerytury - bez wniosku i formalności

Rolnicy nie muszą składać żadnych wniosków – pieniądze zostaną wypłacone automatycznie wszystkim, którzy spełnią warunki ustawowe.

14 emerytura - terminy wypłat

Świadczenie trafi do uprawnionych wraz z wrześniową emeryturą lub rentą, w jednym z terminów:

10 września

15 września

20 września

25 września

Wypłata czternastki nie obejmuję terminu 7 lipca - jest on zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wypłaty renty wdowiej.

Wypłata nastąpi razem z podstawowym świadczeniem – emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Pieniądze otrzymają także osoby, które pobierają świadczenia kwartalne oraz te, którym prawo do wypłaty istniało do 31 sierpnia 2025 r., ale zostało zawieszone od 1 września.

Kto dostanie 14 emeryturę?

Świadczenie przysługuje osobom, które 31 sierpnia 2025 r. miały prawo do jednego z poniższych świadczeń:

emerytury rolniczej,

renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,

renty rodzinnej,

okresowej emerytury rolniczej,

rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Ile wyniesie czternastka

W 2025 r. pełna kwota 14. emerytury to 1 878,91 zł brutto – tyle dostaną osoby, których łączna emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto.

Jeśli ktoś dostaje więcej niż 2 900 zł brutto, świadczenie będzie pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeśli wyliczona kwota byłaby niższa niż 50 zł – pieniędzy w ogóle nie wypłacą.

Rząd ma pełną swobodę w podnoszeniu wysokości czternastej emerytury. Dla porównania – w 2023 r. tuż przed wyborami podniesioną ją do 2 650 zł brutto. W tym roku takiej decyzji nie podjęto.

Kto nie otrzyma świadczenia?

Czternastki nie dostaną osoby, których suma świadczeń brutto przekracza około 4 830 zł.

Przykład Pan Jan otrzymuje 4830 zł brutto emerytury. Przekracza próg 2 900 zł o 1930 zł, więc jego czternasta emerytura wyniosłaby około 51 zł. Taka czternastka zostanie wypłacona, ponieważ kwotą graniczną jest 50 zł.

Do limitu wlicza się pełne kwoty świadczeń, przed potrąceniami i zmniejszeniami, a także przed zawieszeniem części uzupełniającej z powodu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

14 emerytura - podatki i składki

Od czternastki KRUS potrąci:

12% podatku dochodowego od nadwyżki ponad 2 500 zł (kwota wolna),

9% składki zdrowotnej

Oznacza to, że po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, do rąk emerytów trafi około 1 709,81 zł netto - dla tych, którzy pobierają czternastkę w pełnej kwocie.

Od 14 emerytury nie będzie innych potrąceń ani zajęć komorniczych.

Renta rodzinna a czternastka

Jeśli renta rodzinna jest dzielona między kilka osób, czternasta emerytura zostanie podzielona proporcjonalnie. Gdy wśród uprawnionych jest osoba pobierająca rentę socjalną lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające – jej część czternastki jest wypłacana osobno, z innego tytułu.

Kto wypłaci świadczenie – ZUS czy KRUS

Każdy dostanie tylko jedną czternastkę – bez względu na liczbę posiadanych świadczeń.

Jeśli KRUS wypłaca emeryturę lub rentę rolniczą razem z dodatkiem z ZUS – czternastkę wypłaci KRUS.

Jeśli KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS – pracowniczą, wypłatę przeprowadzi ZUS, uwzględniając sumę obu świadczeń.

Decyzja o przyznaniu 14 emerytury

Każdy uprawniony otrzyma pisemną decyzję z KRUS lub ZUS, potwierdzającą wysokość przyznanego świadczenia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2025 r. (Dz.U. 2025 poz. 1049)

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2025 poz. 183)