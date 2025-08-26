Ustawowe dni wolne od pracy – pełna lista

Zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, aktualnie w Polsce dniami ustawowo wolnymi od pracy są:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli (Objawienie Pańskie),

Niedziela Wielkanocna,

Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja – Święto Pracy,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

Zielone Świątki (pierwszy dzień),

Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia (od 2025 r.),

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia,

niedziele - z wyłączeniem niedziel handlowych (25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 6 grudnia, 13 grudnia, 20 grudnia).

W sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak np. stan epidemii, Premier może także ogłaszać dodatkowe dni wolne od pracy.

Święto państwowe – nie zawsze wolne od pracy

Warto zaznaczyć, że nie każde święto państwowe oznacza dzień wolny od pracy. Polskie prawo nie zawiera precyzyjnej definicji „święta państwowego”. Pojęcie to występuje m.in. w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykładowo, 1 sierpnia obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego, jednak nie wiąże się on z dniem wolnym. Podobnie – 2 maja (Dzień Flagi) czy 14 października (Dzień Edukacji Narodowej) to ważne daty, ale bez statusu ustawowego dnia wolnego.

Senat rozważy propozycję likwidacji dnia wolnego od pracy

Do Senatu wpłynęła petycja postulująca zniesienie dnia wolnego przypadającego 6 stycznia – w Święto Trzech Króli. Autor wniosku argumentuje, że decyzja ta mogłaby pozytywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą kraju, ograniczając przestoje w pracy i zwiększając jej wydajność. W jego ocenie kalendarz świąt powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb społecznych i ekonomicznych.

Święto Trzech Króli – znaczenie religijne i kulturowe

Święto Trzech Króli, czyli Uroczystość Objawienia Pańskiego, to jednak jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich. Upamiętnia ono objawienie Boga światu w osobie narodzonego w Betlejem Jezusa Chrystusa.

Według Ewangelii, do miejsca narodzin Jezusa przybyli Mędrcy ze Wschodu, kierując się gwiazdą. W darze przynieśli Mu złoto, kadzidło i mirrę. Tradycja nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. W kościołach katolickich 6 stycznia święci się kadzidło i kredę. Wierni oznaczają nią drzwi swoich domów literami K+M+B (lub C+M+B – „Christus Mansionem Benedicat”, czyli „Chryste, błogosław temu domowi”) oraz rokiem kalendarzowym. Święto to obchodzone jest również przez wiernych Kościołów prawosławnego i ewangelickiego.

Historia zniesienia i przywrócenia święta

Święto Trzech Króli było w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy aż do 1960 r., kiedy to władze komunistyczne wykreśliły je z kalendarza – podobnie jak 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny). W 1989 r. przywrócono 15 sierpnia jako dzień wolny, a od początku XXI wieku pojawiły się liczne inicjatywy obywatelskie zmierzające do przywrócenia wolnego również 6 stycznia.

We wrześniu 2010 r. rozpoczęto prace legislacyjne nad projektem ustawy przywracającej ten dzień jako wolny od pracy. Inicjatywa obywatelska, której przewodził ówczesny prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki, zebrała ponad milion podpisów poparcia. Ustawa została uchwalona przez Sejm 24 września 2010 r., a w życie weszła 6 stycznia 2011 r. Od tego czasu, w wielu miastach w Polsce organizowane są uroczyste orszaki Trzech Króli – barwne uliczne jasełka nawiązujące do tradycji kolędniczej.

Głos przeciwników: obawy pracodawców i argumenty konstytucyjne

Już na etapie prac legislacyjnych nad przywróceniem dnia wolnego 6 stycznia, swój sprzeciw wyrażała Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Organizacja apelowała do prezydenta o niepodpisywanie ustawy, argumentując, że dodatkowy dzień wolny zaszkodzi gospodarce, zwłaszcza w kontekście spowolnienia wzrostu.

Przedstawiano również zarzuty natury prawno-konstytucyjnej. Przeciwnicy podnosili, że ustawa została uchwalona z naruszeniem zasady legalizmu (art. 7 Konstytucji RP), a także bez odpowiedniego udziału rzadu – co miało być sprzeczne z postanowieniami Konkordatu z 1993 r. W opinii Konfederacji, zmiana ta faktycznie ingerowała w treść umowy międzynarodowej, dokonując jej modyfikacji w trybie zwykłej ustawy.

To, co niegdyś ustanowiono obywatelską inicjatywą, dziś może zostać zniesione

Obecna propozycja zniesienia dnia wolnego w Święto Trzech Króli została wniesiona w formie petycji z dnia 6 czerwca 2025 r. (sygn. P11-83/25). Zakłada ona zmianę ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – poprzez uchylenie wolnego 6 stycznia.

16 czerwca 2025 r. petycję skierowano do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Jeśli inicjatywa uzyska poparcie, Polacy być może już niedługo będą musieli w tym dniu iść do pracy – po raz pierwszy od ponad dekady.