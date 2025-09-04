Odpoczynek poza utartym szlakiem – rusza nowa edycja bonu turystycznego, tym razem na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Warmia i Mazury od lat kojarzą się z obrazem sielskiego, letniego wypoczynku – żaglówek na jeziorach, pachnących lasów i leniwych wieczorów nad wodą. Ale ten północny region Polski oferuje znacznie więcej – również jesienią, zimą czy wczesną wiosną. To właśnie w tychmniej oczywistych porach roku samorząd województwa zachęca do odwiedzin, promując wypoczynek ”poza utartym szlakiem”. Aby jeszcze mocniej zachęcić mieszkańców i turystów do odkrywania uroków regionu, rusza pilotażowa edycja bonu turystycznego.

Reklama

"Warmia i Mazury to przestrzeń do odpoczynku przez cały rok – nie tylko w wakacje. Jesienią i zimą nasz region zyskuje inny urok: więcej spokoju, więcej miejsca, a jednocześnie ta sama przyroda, kultura i gościnność. Bon turystyczny to konkretne zaproszenie do odkrycia tego doświadczenia" – mówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Bon turystyczny 2025 – edycja warmińsko-mazurska

Atrakcji turystycznych na Warmii i Mazurach z pewnością nie brakuje. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych jest Szlak Wielkich Jezior Mazurskich – ponad 100-kilometrowy wodny szlak, który rozpoczyna się na jeziorze Wiartel, a przez jeziora Nidzkie, Bełdany, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Szymon, Jagodne, Boczne, Niegocin, Kisajno, Dargin, Kirsajty i Mamry prowadzi aż do Węgorzewa.

Na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego znajduje się również największe jezioro w Polsce – Śniardwy. Jego powierzchnia to imponujące 113,8 km² – niemal tyle co Toruń.

Giżycko, położone między jeziorami Niegocin a Kisajno, jest jednym z ulubionych miejsc fanów sportów wodnych i rekreacji. Warto odwiedzić też Mikołajki oraz jeziora Tałty i Mikołajskie.

Dla miłośników historii atrakcją będą Zespół Bunkrów w Wilczym Szańcu i Bunkry Mamerki. Warto też podążyć Szlakiem Kopernikowskim – drogą turystyczną upamiętniającą Mikołaja Kopernika i jego związki z regionem. To oczywiście jedynie przedsmak tego, co Warmia i Mazury mają do zaoferowania.

Bon turystyczny 2025 – dla kogo dofinansowanie do wypoczynku?

Z programu „Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny” mogą skorzystać osoby, które spełnią trzy podstawowe warunki:

Po pierwsze – złożą wniosek o dofinansowanie.

– złożą wniosek o dofinansowanie. Po drugie – zarezerwują pobyt w jednym z obiektów noclegowych, który został zgłoszony do udziału w programie.

– zarezerwują pobyt w jednym z obiektów noclegowych, który został zgłoszony do udziału w programie. I po trzecie – spędzą tam co najmniej dwa noclegi.

Bon turystyczny 2025 – w jakiej kwocie?

Kwota bonu turystycznego, którą można uzyskać, zależy od kategorii obiektu noclegowego wskazanego we wniosku. Wsparcie finansowe może wynosić od 200 do 500 zł – wszystko zależy od standardu wybranego miejsca pobytu. To elastyczne rozwiązanie pozwala dopasować bon do własnych preferencji i budżetu.

Bon turystyczny 2025 – jakie obiekty noclegowe są do wyboru?

Dofinansowanie można wykorzystać w jednym z trzech typów obiektów noclegowych, które zostały wyodrębnione w regulaminie programu. Wysokość bonu będzie uzależniona właśnie od tej kategorii. Obecnie trwa jeszcze nabór dla obiektów, które chcą przystąpić do programu i przyjmować turystów korzystających z bonu.

Bon turystyczny 2025 – w jaki sposób można ubiegać się o dofinansowanie i kiedy rusza nabór wniosków?

Aby ubiegać się o bon, należy złożyć odpowiedni wniosek za pośrednictwem strony internetowej programu. W formularzu trzeba będzie obowiązkowo wskazać kategorię obiektu noclegowego, w którym zamierza się wykorzystać bon. Do wyboru są trzy grupy:

Kategoria I – kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne.

– kempingi, pola biwakowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, hostele, kwatery agroturystyczne i pokoje gościnne. Kategoria II – hotele jedno- i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace.

– hotele jedno- i dwugwiazdkowe, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, ośrodki wypoczynkowe, apartamenty, wille, dworki, zamki i pałace. Kategoria III – hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe.

To właśnie od wyboru kategorii będzie zależeć wysokość przyznanego dofinansowania. Nabór wniosków rusza już 27 września – symbolicznie, w Światowy Dzień Turystyki.

Bon Turystyczny 2025 – na Podlasiu pieniądze rozeszły się w 2 minuty

Warto dodać, że podobny program został niedawno uruchomiony również na Podlasiu. Jego pierwsza pula spotkała się z ogromnym zainteresowaniem – bony rozdysponowano w ciągu zaledwie sześciu godzin. Kolejna transza, udostępniona 1 czerwca 2025 r. i obejmująca dwukrotnie większą kwotę, została wyczerpana w niecałe dwie minuty. To pokazuje, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i jak szybko mogą znikać dostępne środki.