Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,51 proc. i wyniósł 39.671,04 pkt. To był najgorszy dzień dla tego indeksu od początku maja. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,27 proc. i wyniósł 5.307,01 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,18 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.801,54 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,96 proc. do 2.078,10 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 2,87 proc., do 12,20 pkt.

Inwestorzy cały dzień czekali na wyniki Nvidii za pierwszy kwartał

„W sytuacji, gdy akcje osiągnęły rekordowe poziomy, inwestorzy będą musieli zobaczyć dane ekonomiczne, które pozostaną bardzo dobre, brak jastrzębich niespodzianek ze strony Fedu, stabilne rentowności, dobre zyski sprzedawców detalicznych oraz solidne wskazówki od Nvidii, aby znacząco przekroczyć obecne poziomy” – podał w raporcie Tom Essaye z Sevens Report. Rynek swapów obecnie oczekuje obniżek stóp procentowych przez Fed o ok. 40 pb. do końca roku, przy czym prawdopodobieństwo pierwszej obniżki we wrześniu jest szacowane na 66 proc.

Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że niedawny raport na temat presji cenowej w USA był uspokajającym sygnałem. Waller wskazał podczas wywiadu w CNBC, że dalsze łagodnienie danych makro w ciągu najbliższych 3-5 miesięcy umożliwi Rezerwie Federalnej rozważenie obniżek kosztów finansowania zewnętrznego pod koniec 2024 r. Loretta Mester, szefowa Fed z Cleveland chciałaby z kolei zobaczyć "jeszcze kilka miesięcy danych o inflacji, które wyglądają, jakby CPI miał spadać", zanim Fed obniży stopy procentowe. Mester ustąpi z FOMC w czerwcu, gdy wygaśnie jej kadencja.

Prezes Fed w Bostonie Susan Collins, też chce zobaczyć więcej dowodów na to, że presja cenowa zmierza w USA w stronę docelowej wartości Fed, czyli 2 proc. „Inflacja rzeczywiście zaczęła spadać, ale potem wydaje się, że utknęła na poziomie około 3,5 proc. i wszyscy usilnie starają się znaleźć narrację wyjaśniającą, dlaczego utknęła na tym poziomie i myślę, że to jest wyzwanie” – powiedział Julian Howard, główny dyrektor inwestycyjny ds. rozwiązań wieloaktywowych w GAM. Wydarzeniem dnia do tej pory była publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed, ale inwestorzy cały dzień czekali też na wyniki za pierwszy kwartał koncernu Nvidia, które zaprezentowane zostaną po zakończeniu sesji.

Niektórzy członkowie FOMC za podwyżkami stóp proc. w USA w razie potrzeby - wynika z protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu. Wielu uczestników pozostaje niepewnych co do wpływu wysokich stóp proc. na gospodarkę. "Uczestnicy posiedzenia dyskutowali o utrzymaniu obecnego restrykcyjnego kursu polityki na dłużej, gdyby inflacja nie wykazywała oznak trwałego zbliżania się do 2 proc. lub zmniejszania restrykcyjnego nastawienia w polityce monetarnej w przypadku nieoczekiwanego osłabienia warunków na rynku pracy. Niektórzy uczestnicy posiedzenia wspominali o chęci dalszego zaostrzenia polityki, gdyby ryzyko dla inflacji zmaterializowało się, przez co takie działanie byłoby uzasadnione" - napisano w protokole po posiedzeniu Fedu, które odbyło się 31 kwietnia - 1 maja.

"Chociaż politykę pieniężną postrzegano jako restrykcyjną, wielu uczestników posiedzenia wypowiadało się na temat niepewności co do stopnia restrykcyjności stóp proc. dla gospodarki. Ci uczestnicy posiedzenia postrzegali tę niepewność jako wynikającą z możliwości, że wysokie stopy procentowe mogą mieć mniejsze oddziaływanie niż w przeszłości, że poziom równowagi długoterminowych stóp procentowych może być wyższy niż wcześniej sądzono lub że poziom aktywności gosp. może być niższy niż szacowano" - dodano. Uczestnicy ocenili jednak, że polityka pieniężna pozostaje dobrze przygotowana do reagowania na zmieniające się warunki gospodarcze i zagrożenia dla perspektyw" - dodano.

W ocenie członków Fedu perspektywy dla gospodarki USA oraz inflacji są nadal obarczone dużą dozą niepewności. "Uczestnicy posiedzenia w dalszym ciągu spodziewają się powrotu inflacji do 2 proc. w średnim okresie. Jednak najnowsze dane nie zwiększyły ich pewności co do postępu w kierunku celu, w związku z czym sugerują, że proces dezinflacji będzie prawdopodobnie trwał dłużej, niż wcześniej sądzono. Uczestnicy posiedzenia dyskutowali nad kilkoma czynnikami, które w połączeniu z odpowiednio restrykcyjną polityką pieniężną mogłyby z czasem sprzyjać powrotowi inflacji do celu Komitetu" - napisano w sprawozdaniu.

"Inwestorzy chcą zobaczyć, czy imponująca dynamika Nvidii z 2023 r. przełoży się na 2024 r."

"Chociaż w ostatnich miesiącach niektóre miary krótkoterminowych oczekiwań inflacyjnych określone w badaniach konsumenckich wzrosły, średnio- i długoterminowe miary oczekiwanej inflacji pozostały dobrze zakotwiczone, co uznano za kluczowe dla trwałej realizacji celu inflacyjnego wyznaczonego przez Komitet" – dodano. Z minutes wynika, że członkowie FOMC uważają, że dynamika wzrostu PKB spowolni w stosunku do zeszłego roku.

Akcje Nvidii spadały niespełna 1 proc. Po sesji spółka publikuje swoje wyniki za pierwszy kwartał. „To kluczowe wydarzenie. Może wydawać się dziwne, że rynki w dużej mierze zależą od wyników jednej spółki, ale w ostatnich kwartałach ta publikacja stała się jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu makro” – napisali w raporcie analitycy Deutsche Banku.

„Pomimo niedawnych niesamowitych wyników akcji spółki, na rynku panuje napięcie, a inwestorzy chcą zobaczyć, czy imponująca dynamika Nvidii z 2023 r. przełoży się na 2024 r. Powinniśmy pamiętać, że poprzeczka jest ustawiona dość wysoko” – powiedział Sam North, analityk platformy inwestycyjnej eToro.

Akcje Target spadły około 8 proc. Wyniki kwartalne i prognozy zysków na drugi kwartał były poniżej oczekiwań. Sprzedawca odzieży Urban Outfitters spadł ponad 5 proc. chociaż wyniki za pierwszy kwartał przekroczyły szacunki dotyczące dużego popytu. Lululemon Athletica spadł ponad 8 proc. po tym, jak sprzedawca odzieży sportowej ogłosił odejście dyrektora ds. produktu Sun Choe.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu wyniosła 4,14 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,23 mln - podało Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Miesiąc wcześniej wskaźnik wyniósł 4,22 mln, po korekcie z 4,19 mln. W ujęciu mdm wskaźnik spadł o 1,9 proc. wobec -3,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,3 proc. Oczekiwano +0,8 proc

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 2,51 mln baryłek, czyli o 0,4 proc., do 458,85 mln baryłek. Zapasy benzyny spadły w tym czasie o 945 tys. baryłek, czyli o 0,1 proc., do 226,82 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 379 tys. baryłek, czyli o 0,33 proc., do 116,74 mln baryłek. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zniżkują o 1,70 proc. do 77,32 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent spadają o 1,46 proc. do 81,67 USD/b.