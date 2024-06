Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,25 proc. i wyniósł 38.807,33 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 1,18 proc. i wyniósł 5.354,03 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,96 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.187,90 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,46 proc. do 2.063,61 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 4,10 proc., do 12,63 pkt.

Rynki czekają na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, która zostanie opublikowana w czwartek o 14.15. Inwestorzy oczekują obniżki stóp proc. o 25 pb. Przy braku niespodzianek obserwatorzy rynku skupią się przede wszystkim na konferencji prasowej prezeski EBC, Christine Lagarde i tym, jakie działania bank centralny może podjąć w dalszej części roku.

W czwartek decyzję ws. stóp proc. wyda również Bank Anglii. „Nawet jeśli EBC obniży stopy procentowe jutro, jednym z pytań, które się pojawi, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie dane dotyczące inflacji, będzie to, w jakim zakresie EBC może dalej obniżać stopy procentowe i w jakich ramach czasowych” — powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w Moneyfarm.

„Mam pozytywne nastawienie do obniżki, ponieważ oznacza ona koniec ery wysokich stóp, która rozpoczęła się dwa lata temu. Teraz musimy zobaczyć, jaki wpływ obniżki stóp będą miały na popyt krajowy i ożywienie gospodarcze” — powiedział Carlo Franchini, dyrektor ds. klientów instytucjonalnych w Banca Ifigest.

W centrum uwagi rynków znajdzie się też piątkowy raport z rynku pracy USA za maj. Ekonomiści spodziewają się, że liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w maju o 185 tys., co stanowi niewielką zwyżkę w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dane będą uważnie obserwowane w kontekście możliwych działań amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

„Jeśli podchodzi się optymistycznie do sytuacji na rynku pracy i widzi się, że rewizje zysków spółek w USA są generalnie pozytywne, to daje to pozytywne otoczenie dla akcji” – powiedział Richard Flax, dyrektor ds. inwestycji w Moneyfarm. Bazowa prognoza UBS zakłada, że S&P 500 osiągnie poziom 5.500 punktów do końca 2024 r., co oznacza wzrost o 3,9 proc. w stosunku do obecnych poziomów.

„Chociaż gospodarka USA zwalnia, nie widzimy dowodów sugerujących tzw. twarde lądowanie"

„Chociaż gospodarka USA zwalnia, nie widzimy dowodów sugerujących tzw. twarde lądowanie. Oznacza to, że perspektywy dla akcji są pozytywne, a obniżki stóp procentowych zapewnią wiatr w żagle pośród solidnych zysków i trendu sekularnego na rynkach napędzanego przez generatywną sztuczną inteligencję” — napisali stratedzy UBS w raporcie.

Nvidia kontynuuje swój wielomiesięczny trend wzrostowy oparty na sztucznej inteligencji. W środę akcje tej spółki zyskały 5 proc., co oznacza nowy rekord i wartość rynkową na poziomie 3 bilionów dolarów. Producent chipów zaprezentował nowe chipy na początek tygodnia, które otrzymały więcej wyróżnień od analityków z Wall Street. Bank of America prognozuje, że akcje Nvidii mogą wzrosnąć do 1500 USD, co daje potencjał wzrostu o 22 proc.

Dollar Tree spadł o 5 proc. po rozczarowujących dla rynków prognozach kwartalnych zysków. Spółka podała, że rozważy opcje obejmujące potencjalną sprzedaż lub wydzielenie Family Dollar. Intel zyskał 2,5 proc. po tym, jak firma Apollo Global Management zgodziła się kupić 49 proc. udziałów za 11 mld USD w spółce joint venture związaną z jednostką produkcyjną producenta chipów w Irlandii. Applied Materials wzrósł po tym, jak biuro maklerskie Barclays podniosło rekomendację dla akcji producenta chipów do „równoważ” z „niedoważaj”.

CrowdStrike Holdings zyskał 12 proc. po zaprognozowaniu przychodów w drugim kwartale powyżej szacunków, powołując się na silny popyt na rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Hewlett Packard Enterprise wzrósł o 11 proc. Spółka prognozuje przychody w trzecim kwartale powyżej oczekiwań rynku.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w maju wzrósł do 53,8 pkt. z 49,4 pkt. w poprzednim miesiącu. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51 pkt. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w maju do 54,5 pkt. z 51,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 54,4 pkt. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w maju do 54,8 pkt. z 51,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 54,8 pkt.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 1,23 mln baryłek, czyli o 0,27 proc., do 455,92 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 2,1 mln baryłek, czyli o 0,92 proc., do 230,95 mln baryłek. Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 3,2 mln baryłek, czyli o 2,68 proc., do 122,49 mln baryłek. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 1,24 proc. do 74,16 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent rosną o 1,23 proc. do 78,47 USD/b.