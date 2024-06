Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,31 proc. i wyniósł 38.747,42 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,27 proc. i wyniósł 5.375,32 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,88 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.343,55 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,32 proc. do 2.024,92 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,41 proc., do 12,92 pkt.

Akcje Apple wzrosły o 7 proc.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynków finansowych znajdzie się wynik posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej i odczyt CPI w USA za maj w środę. Analitycy nie spodziewają się zmiany parametrów polityki pieniężnej przez Fed na czerwcowym posiedzeniu. Uwaga inwestorów skupi się jednak na sygnałach dotyczących ruchów banku centralnego w kolejnych kwartałach. W środę po posiedzeniu Fed przedstawi nowe projekcje oraz odświeżony wykres kropkowy, podsumowujący preferencje co do poziomu stóp w tym i kolejnych latach wszystkich członków FOMC.

Według narzędzia FedWatch firmy CME rynki wyceniają, że prawdopodobieństwo, iż pierwsza obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA nastąpi we wrześniu, wynosi nieco ponad 50 proc. „Niższe ceny towarów, w połączeniu z potencjalnymi korektami wskaźnika czynszów, mogą doprowadzić do korzystniejszych danych inflacyjnych w nadchodzących miesiącach. Ta poprawa byłaby pozytywnym wydarzeniem dla rynków i powinna wpłynąć na decyzje Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych. Niemniej jednak spodziewamy się, że na posiedzeniu w tym tygodniu wykres punktowy pokaże od 1 do 2 obniżek w tym roku, przy czym kilku członków FOMC może wskazać na brak obniżek” — powiedział Jeremy Siegel, starszy ekonomista w WisdomTree. „Istnieje większe prawdopodobieństwo, że komunikat Rezerwy Federalnej USA będzie jastrzębi, a nie na odwrót” – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, starsza analityczka w Swissquote.

Akcje Apple wzrosły o 7 proc., osiągając rekordowy poziom w trakcie sesji, po tym, jak firma nie zrobiła wrażenia na analitykach nowymi funkcjami sztucznej inteligencji dla iPhone'ów. Rocket Labs USA zyskał 0,5 proc. przed sesją po tym, jak firma podpisała warunki otrzymania prawie 24 mln USD finansowania na mocy ustawy U.S. CHIPS Act w celu rozszerzenia produkcji półprzewodników zasilających statki kosmiczne. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 0,19 proc. do 77,88 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,23 proc. do 81,85 USD/b.