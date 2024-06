"12 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu ORLEN S.A. następujące osoby: Pana Marka Balawejdera z początkiem dnia 1 sierpnia 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Handlu Hurtowego i Logistyki, Pana Artura Osuchowskiego z początkiem dnia 13 czerwca 2024 roku na funkcję Członka Zarządu ds. Energetyki i Transformacji Energetycznej, na okres wspólnej kadencji Zarządu, która kończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025" - podał Orlen w komunikacie.

Marek Balawejder

Marek Balawejder to - jak napisano - menedżer z 30-letnim doświadczeniem w zarządzaniu "wielowymiarowymi organizacjami w firmach takich jak Pepsico, Polkomtel, Raiffeisen, Action oraz PKN ORLEN, a także doświadczeniem w prowadzeniu własnej działalności biznesowej w zakresie doradztwa i zarządzania w modelu interim management". Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie Zarządzania i Marketingu, jak również ukończone studia MBA oraz Advanced Management Program. Ukończył też program "The Advanced Certificate in Marketing" zrealizowany na podstawie licencjonowanego programu The Chartered Institute of Marketing.

"Jako Prezes Zarządu był zaangażowany w przygotowanie strategii optymalizacji procesów tradingowych i logistycznych spółki ORLEN Gaz, lidera rynku hurtowej sprzedaży gazy płynnego, jak również twórcą pomysłu integracji spółki ORLEN Gaz i ORLEN Paliwa, którego efektem było stworzenie największego w Polsce operatora hurtowej sprzedaży paliw płynnych. Jako doradca i Interim Manager był zaangażowany w przygotowanie strategii, modeli zarządzania, we wdrażanie nowych koncepcji dla wiodących hurtowych dystrybutorów produktów FMCG jak Grupa Metro, czy Eurocash, ale także procesów sprzedaży w organizacjach zajmujących się energetyką odnawialną, przerobem olei przepracowanych, czy też dystrybucją gazu płynnego" - podano w komunikacie.

Artur Osuchowski

Artur Osuchowski to manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu firmami przemysłowymi o zasięgu międzynarodowym. W latach 2008 - 2019 pełnił funkcję członka zarządu Ciech S.A. gdzie nadzorował kluczowe obszary funkcjonalne, takie jak: sprzedaż, relacje inwestorskie, projekty MA - w tym dotyczące aktywów energetycznych, nadzór korporacyjny. Realizował projekty strategiczne, mające na celu restrukturyzację Grupy i wzrost jej wartości, przy jednoczesnym spełnieniu warunków redukcji emisji i efektywności energetycznej, dzięki czemu Grupa Ciech stała się liderem rentowności wśród koncernów przemysłowych w Europie.

W latach 2021-2024 był członkiem zarządu spółki Ege Kimya Polska, realizującej projekty w obszarze elektromobilności. Na początku kariery zawodowej pracował w Raiffeissen Bank Polska oraz w międzynarodowych firmach doradczych: Ernst Young Corporate Finance i KPMG Advisory, gdzie realizował projekty dla największych firm energetycznych i przemysłowych, działających w Europie Centralnej i Wschodniej. (PAP)