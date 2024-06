Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,49 proc. i wyniósł 38.778,10 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,77 proc. i wyniósł 5.473,23 pkt. W ciągu dnia indeks zanotował nowy rekord śródsesyjny na poziomie 5.488,50 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,95 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.857,02 pkt.

Reklama

Imponujący wzrost zysków pięciu spółek technologicznych

Goldman Sachs podniósł swój poziom docelowy dla indeksu S&P 500 na koniec 2024 r. do 5.600 punktów z 5.200 punktów wcześniej, co oznacza wzrost o około 3,1 proc. w porównaniu z ostatnim zamknięciem indeksu. „Nasze szacunki wyników na lata 2024 i 2025 pozostają niezmienione, ale imponujący wzrost zysków pięciu spółek technologicznych o dużej kapitalizacji zrównoważył typowy wzorzec negatywnych rewizji konsensusów zysku na akcję” – napisali w raporcie.

Reklama

Mona Mahajan, starszy strateg inwestycyjny w Edward Jones, wskazała, że rynek czeka na wtorkowe dane o sprzedaży detalicznej w USA. "Fed i inflacja z pewnością były pozytywne dla rynków. Miło jest widzieć wznowienie trendu dezinflacji po kilku miesiącach wyższej niż oczekiwano inflacji" - powiedziała.

Według danych LSEG wyceny rynkowe nadal wskazują na oczekiwania na około dwie obniżki o 25 pb. w tym roku, zaczynając od września. Prezes Rezerwy Federalnej w Minneapolis Neel Kashkari powiedział w wywiadzie w niedzielę, że jedna obniżka stóp procentowych Rezerwy Federalnej w grudniu to rozsądna prognoza.

„Przewodniczący FOMC Jerome Powell określił stan amerykańskiego konsumenta jako solidnego i jeśli nie pojawi się kolejna negatywna niespodzianka, nie możemy oczekiwać, że wyceny rynkowe ws. obniżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej znacząco się zmienią” — napisali analitycy z ING w notatce.

Spowolnienie wzrostu PKB w USA?

„Chociaż prognozujemy spowolnienie wzrostu PKB w USA, uważamy, że bardzo znaczące spowolnienie i recesja są mało prawdopodobne, a gospodarka USA nadal jest na dobrej drodze do miękkiego lądowania. Ostatnie korzystne dane dotyczące inflacji po odczytach CPI i PPI potwierdzają nasz pogląd, że Fed powinien być w stanie złagodzić politykę monetarną w dalszej części roku” – napisali w raporcie strategowie UBS Global Wealth Management pod przewodnictwem Marka Haefelego.

Akcje Autodesk podrożały w poniedziałek o ok. 6,5 proc. po tym, jak media podały, że inwestor aktywistyczny Starboard Value kupił udziały w tym producencie oprogramowania za około 500 mln USD. Kurs Best Buy wzrósł ponad 4,6 proc. po tym, jak UBS podniósł rekomendację dla akcji sprzedawcy sprzętu elektronicznego do „kupuj” z „neutralnie”.

Zwyżkowały kursy technologicznych gigantów. W górę poszły notowania Alphabet (0,25 proc.), Amazon (0,22 proc.) i Meta (0,49 proc.). Kurs Apple wzrósł 1,97 proc. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 2,59 proc. do 80,48 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 2,15 proc. do 84,4 USD/b.