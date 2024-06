Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,12 proc. i wyniósł 39.118,86 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,41 proc. i wyniósł 5.460,48 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,71 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.732,60 pkt. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,46 proc. do 2.047,69 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,63 proc., do 12,44 pkt.

Reklama

Szał na sztuczną inteligencję rozpalał wyobraźnię inwestorów

Technologiczny Nasdaq był liderem w pierwszej połowie roku, wspinając się o 18,1 proc., ponieważ szał na sztuczną inteligencję rozpalał wyobraźnię inwestorów. Indeks szerokiego rynku S&P 500 wzrósł w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku o 14,5 proc., podczas gdy grupujący blue chipy indeks Dow pozostał w tyle, zyskując około 3,8 proc. Jednym z powodów słabych wyników indeksu Dow jest cofnięcie w drugim kwartale. Indeks Dow spadł w tym okresie o 1,7 proc., podczas gdy S&P 500 i Nasdaq wzrosły odpowiednio o 3,9 i 8,3 proc. w tym samym okresie. Wszystkie trzy zyskały na popularności w czerwcu, co oznacza ich siódmy pozytywny miesiąc z ośmiu. Nasdaq po raz kolejny prowadził z miesięcznym wzrostem o prawie 6 proc. S&P 500 i Dow zyskały odpowiednio 3,5 i 1,1 proc. Od początku obecnego tygodnia Nasdaq wzrósł o 0,2 proc. S&P 500 i Dow spadły o mniej niż 0,1 proc.

Reklama

Inwestorzy oceniają odczyt inflacji w USA. Deflator PCE w USA w maju wyniósł 2,6 proc. rdr, wobec 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej i konsensusu na poziomie 2,6 proc. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 2,6 proc. rdr vs 2,8 proc. miesiąc wcześniej i oczekiwań na poziomie 2,6 proc. rdr. Według danych FedWatch LSEG uczestnicy rynku przewidują 61-proc. prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w USA o 25 pb. we wrześniu i spodziewają się, że do końca roku nastąpią dwie obniżki. Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w czerwcu spadł do 68,2 pkt. z 69,1 pkt. miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu. Wstępnie szacowano 65,6 pkt.

Oczekiwana przez badanych w czerwcu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 3,0 proc. wobec 3,3 proc. poprzednio, a w długim terminie 3,0 proc. wobec 3,0 proc. poprzednio. Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,2 proc. mdm, po wzroście o 0,1 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,2 proc. Oczekiwano wzrostu o 0,3 proc. mdm. Dochody Amerykanów wzrosły o 0,5 proc. wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek oczekiwał wzrostu o 0,4 proc. mdm. Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 0,26 proc. do 81,53 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,01 proc. do 86,40 USD/b.