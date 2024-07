Najnowsze dane z giełdy na Wall Street przedstawiają się następująco:

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,2 proc. i wyniósł 39.935,07 pkt.

S&P 500 na koniec dnia stracił 0,51 proc. i wyniósł 5.399,22 pkt.

Nasdaq Composite spadł o 0,93 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.181,72 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,26 proc. do 2.222,98 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 2,33 proc., do 18,46 pkt.

Big techy ustępują?

Środowa sesja zakończyła się mocnymi spadkami po słabych wynikach spółek technologicznych: Alphabetu i Tesli. W czwartek zatem inwestorzy kontynuowali wyprzedaż, a notowania spółek z sektora technologicznego, takich jak Meta, Microsoft i Alphabet, poszły w dół po odpowiednio ok. 1,7 proc., 2,5 proc., 3 proc. Nvidia straciła 1,7 proc.

W środę indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite zanotowały najgorszą sesję od 2022 r. W ocenie analityków Wells Fargo dalszy spadek S&P 500 jest możliwy. Mimo to w skali roku indeks wciąż notuje 15 proc. wzrost. Inwestorzy postrzegali niedawne spadki jako oznakę spóźnionej korekty, a obecnie obserwować można odchodzenie od dużych spółek technologicznych na rzecz akcji spółek o małej kapitalizacji i bardziej cyklicznych obszarów rynku.

"Następuje zmiana warty na Wall Street. Akcje spółek związanych z AI wcześniej zwyżkowały, a teraz tracą" - ocenił Adam Sarhan, dyrektor generalny 50 Park Investment dodając, że jest to naturalne dla rynku byka. Chociaż część big-techów pokazała wyniki gorsze od oczekiwań, ogólnie pozytywny sezon wyników wzmaga entuzjazm inwestorów. Jak wynika z danych FactSet, wyniki za drugi kwartał podało ponad 25 proc. firm z S&P 500.

Inwestorzy z danymi makro

Inwestorzy oceniali ponadto dane dotyczące m.in. PKB, które okazały się wyższe od oczekiwań. Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu poinformował, że Produkt Krajowy Brutto USA w drugim kwartale wzrósł o 2,8 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. Oczekiwano 2,0 proc. Dane te publikowane są niecały tydzień przed następnym spotkaniem Fed. Inwestorzy w większości prognozują, że bank centralny pozostawi stopy procentowe na obecnym poziomie, choć oczekiwania na wrześniową obniżkę stóp rosną.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 235 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 237 tys. wobec 245 tys. poprzednio, po korekcie z 243 tys. Z kolei słabsze od oczekiwań dane o zamówieniach na dobra trwałe zwiększyły nadzieje na wcześniejsze obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Departament Handlu USA w I wyliczeniu podał, że zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu spadły o 6,6 proc. mdm wobec oczekiwanego wzrostu o 0,3 proc. i wzrostu o 0,1 proc. miesiąc wcześniej.

Samochody, ropa i leki na otyłość

Notowania Forda spadły o ponad 18 proc. po tym, jak skorygowany zysk za drugi kwartał znacznie odbiegł od szacunków, ponieważ producent samochodów nadal walczy z kosztownymi problemami związanymi z jakością i biznesem pojazdów elektrycznych, które obciążają jego wyniki finansowe. Spadki objęły także inne spółki z sektora. Kurs General Motors stracił 5 proc., a Stellantis blisko 8 proc.

Kurs IBM wzrósł o 4 proc. po wyższych od oczekiwań przychodach za drugi kwartał i podniesieniu rocznej prognozy wzrostu dla swojej działalności w zakresie oprogramowania. Akcje spółki ServiceNow, zajmującej się oprogramowaniem, wzrosły o ponad 13 proc. po tym jak wyniki za drugi kwartał przebiły oczekiwania. Edwards Lifesciences spadł o 31 proc. po niższych od szacowanych przychodach za drugi kwartał.

Ponad 28 proc. w górę poszły notowania Viking Therapeutics po informacji o przejściu do fazy III badania klinicznego eksperymentalnego leku na otyłość VK2735. Firma podała, że badania fazy II doustnej wersji leku rozpoczną się w czwartym kwartale. Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zwyżkują o 0,82 proc. do 78,23 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,77 proc. do 82,34 USD/b.