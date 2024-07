Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł 39.375,87 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,54 proc. i wyniósł 5.567,19 pkt., notując nowy rekord. Od początku roku indeks wzrósł o ponad 16 proc. Nasdaq Composite wzrósł o 0,90 proc. i zamknął sesję na poziomie 18.352,76 pkt. Ten indeks też ustanowił rekord wszech czasów. Od początku roku Nasdaq zyskał już ok. 22 proc. Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,54 proc. do 2.025,71 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,14 proc., do 12,4 pkt.

Reklama

Przed Fedem jeszcze długa droga, by przywrócić inflację do celu 2 proc.

Prezes Nowojorskiego Fedu John Williams powiedział, że choć amerykańska gospodarka radzi sobie nadzwyczaj dobrze, to przed Fedem jeszcze długa droga, by przywrócić inflację do celu 2 proc. Ciąg słabszych danych gospodarczych w USA, w tym duży spadek w opartym na ankietach wskaźniku sektora usług wzmocnił nadzieje inwestorów na to, że Rezerwa Federalna obniży stopy procentowe w tym roku. W piątek w centrum uwagi inwestorów były dane dotyczące rynku pracy w USA.

Reklama

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w czerwcu o 206 tys. Oczekiwano zwyżki o 190 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 218 tys., po korekcie z 272 tys. Stopa bezrobocia w USA wyniosła 4,1 proc., oczekiwano 4,0 proc. wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej. Liczba miejsc pracy w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosła o 136 tys., podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 193 tys., po rewizji z 229 tys. Oczekiwano 160 tys. Departament Pracy podał również, że wskaźnik zatrudnienia, określający jaki odsetek ludności w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo, wyniósł 62,6 proc. wobec 62,5 proc. miesiąc wcześniej. Oczekiwano 62,6 proc.

W ocenie Davida Kelly'ego, głównego globalnego stratega JPMorgan Asset Management, inwestorzy mogą spodziewać się dwóch obniżek stóp procentowych przez Fed w tym roku. "Widzimy, że gospodarka się ochładza, ale powoli" - powiedział Kelly.

Kurs Tesli wzrósł w piątek o ok. 2,1 proc. po tym, jak liczba dostarczonych pojazdów w drugim kwartale przekroczyła szacunki analityków na początku tego tygodnia. Akcje Apple podrożały o prawie 2,2 proc., a kurs Nvidii zniżkował o 1,9 proc. Akcje Macy's zwyżkowały o 9,5 proc. po tym, jak Arkhouse Management i Brigade Capital podniosły swoją ofertę kupna sieci domów towarowych do około 6,9 mld USD.

W czwartek rynki w USA były zamknięte z powodu obchodów Święta Niepodległości. Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 0,89 proc. do 83,14 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent spadają o 0,89 proc. do 86,65 USD/b.