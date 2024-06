Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,09 proc. i wyniósł 38.712,21 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,85 proc. i wyniósł 5.421,03 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 1,53 proc. i zamknął sesję na poziomie 17.608,44 pkt.

Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 1,62 proc. do 2.057,10 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 6,30 proc., do 12,04 pkt.

Fed nie ma jeszcze na tyle pewności, aby rozpocząć obniżki stóp proc. - poinformował prezes Fedu Jerome Powell podczas konferencji po posiedzeniu Rezerwy, na którym stopy proc. pozostawione zostały na dotychczasowym poziomie. Powell dodał, że Fed ma nadzieję na więcej dobrych odczytów inflacji.

"Dzisiejszy raport o CPI postrzegamy jako postęp i budowanie zaufania, ale nie uważamy, że mamy na tyle pewności siebie, aby uzasadniać łagodzenie polityki monetarnej w tym momencie" - powiedział przewodniczący FOMC.

"Wspomniałem o tym wcześniej, chcemy zyskać więcej pewności. Pomoże w tym więcej dobrych odczytów inflacji. Nie będę konkretny co do tego, ile ma być tych odczytów, ponieważ tak naprawdę nie będą to tylko odczyty inflacji, to będą całościowe dane" - dodał.

"To prawda, że presja inflacyjna spadła, ale nadal mamy wysokie odczyty inflacji, więc myślę, że można to zobaczyć w różnych miejscach, w niektórych częściach usług pozamieszkaniowych, nadal widać podwyższoną inflację i prawdopodobnie może mieć związek z płacami" - powiedział prezes Fedu.

"Mieliśmy naprawdę dobre dane inflacyjne w drugiej połowie zeszłego roku, a potem nastąpiła przerwa w postępie w pierwszym kwartale. I wyciągnęliśmy z tego wniosek, że prawdopodobnie zajmie nam więcej czasu, aby uzyskać pewność, której potrzebujemy, aby zacząć luzować politykę pieniężną" - dodał.

Według Powella, inflacja w USA znacznie spadła, ale nadal jest zbyt wysoka.

Podwyżka stóp proc. w USA nie jest rozważana - poinformował prezes Fedu Jerome Powell.

"Wskazywaliśmy na cięcia stóp w pewnym momencie. Nie po to, aby wyeliminować możliwość podwyżek. Nikt jednak w FOMC nie ma ich jako swojego scenariusza bazowego" - powiedział prezes Fed.

Powell wskazał, że FOMC uważa, że obecne nastawienie w polityce monetarnej jest właściwe.

CPI w USA za maj wzrósł o 3,3 proc. rdr, a mdm wyniósł 0,0 proc. Oczekiwano +3,4 proc. rdr i +0,1 proc. mdm. Inflacja bazowa wzrosła w maju o 0,2 proc. mdm i 3,4 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,5 proc. rdr.

Chłodniejsze od oczekiwań dane o CPI spowodowały spadek rentowności obligacji skarbowych, a oprocentowanie 10-letnich obligacji spadło do 4,25 proc. To najniższy poziom od 1 kwietnia.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,73 mln baryłek, czyli o 0,82 proc., do 459,65 mln baryłek. Zapasy benzyny wzrosły w tym czasie o 2,57 mln baryłek, czyli o 1,11 proc., do 233,51 mln baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, wzrosły o 881 tys. baryłek, czyli o 0,72 proc., do 123,37 mln baryłek.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zwyżkują o 0,62 proc. do 77,38 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 0,70 proc. do 82,49 USD/b. (PAP Biznes)