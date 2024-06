Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,30 proc. i wyniósł 38.571,03 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,11 proc. i wyniósł 5.283,40 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,56 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.828,67 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,55 proc. do 2.058,87 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 1,47 proc., do 13,11 pkt. Spadkom w poniedziałek przewodziły akcje cykliczne, których losy są ściśle związane ze wzrostem gospodarczym, takie jak spółki energetyczne, przemysłowe i materiałowe.

Wall Street ma za sobą mocny miesiąc, a wszystkie trzy główne średnie zanotowały szósty pozytywny miesiąc w ciągu siedmiu. Nasdaq wzrósł o 6,9 proc. w maju, co jest najlepszym miesiącem od listopada 2023 roku. Jednak pod koniec miesiąca rajd wydawał się tracić impet. Wszystkie trzy średnie zamknęły maj ponad 1 proc. poniżej swoich rekordowych poziomów.

„Solidne zyski i perspektywa niższych stóp procentowych mogą podtrzymywać nastroje związane z ryzykiem. Jednakże zaawansowany wzrost kursów akcji, obniżona zmienność i podwyższone pozycjonowanie inwestorów w aktywach ryzykownych odzwierciedlają bardzo wysoki poziom optymizmu rynku, który utrzymuje wysokie ryzyko tymczasowych niepowodzeń” – napisali w raporcie analitycy z Generali Investments.

„Oczekiwania inwestorów są wysokie, szczególnie w przypadku spółek wzrostowych i technologicznych. Dlatego spółki, które nie przebijają oczekiwań dotyczących wyników lub wydają słabe prognozy na przyszłość, są karane” — powiedział Dylan Kremer, dyrektor ds. inwestycji w Certuity.

„Tydzień zaczyna się od stosunkowo pozytywnego nastawienia do ryzyka"

Rynki czekają na decyzję EBC, która zostanie opublikowana w czwartek o 14.15. Inwestorzy oczekują obniżki stóp proc. o 25 pb. Przy braku niespodzianek obserwatorzy rynku skupią się przede wszystkim na konferencji prasowej prezeski EBC, Christine Lagarde, i tym, jakie działania bank centralny może podjąć w dalszej części roku. W czwartek z kolei decyzję ws. stóp proc. wyda Bank Anglii. W centrum uwagi rynków znajdzie się również piątkowy raport z rynku pracy USA za maj.

„Tydzień zaczyna się od stosunkowo pozytywnego nastawienia do ryzyka, co wydaje się kontynuacją rozpędu widocznego w piątek, choć jest to nieco zaskakujące, biorąc pod uwagę nadchodzący kalendarz wydarzeń rynkowych. Decyzja EBC jest prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniem, na które należy zwrócić uwagę, szczególnie po danych inflacyjnych z zeszłego tygodnia, które zwiększają ryzyko, że w tym roku nastąpi tylko jedna kolejna obniżka o 25 pb.” — powiedział Michael Brown, strateg w brokerze Pepperstone w Londynie.

Nvidia wzrosła o prawie 5 proc. po ogłoszeniu nowego zestawu chipów sztucznej inteligencji, co oznacza, że jest gotowa walczyć o utrzymanie przewagi w wysoce konkurencyjnej przestrzeni. Producent chipów powiedział, że co roku będzie aktualizował swoją architekturę chipów AI.

"Z wciąż napiętymi danymi technicznymi, odrobiną strachu i optymistycznym sentymentem"

"Z wciąż napiętymi danymi technicznymi, odrobiną strachu i optymistycznym sentymentem, trzymamy się naszego wezwania do wzrostu zmienności w okresie letnim" – napisał w poniedziałek główny strateg inwestycyjny Wolfe Research, Chris Senyek.

Akcje GameStop wzrosły o 21 proc. po weekendowym wpisie na Reddicie autorstwa wpływowego inwestora giełdowego Keitha Gilla, znanego również jako „Roaring Kitty”, który ujawnił, że posiada akcje spółki o wartości 116 mln USD. Producent układów scalonych Advanced Micro Devices spadł 2 proc., pomimo zaprezentowania swoich najnowszych procesorów AI na wydarzeniu branżowym. Akcje Paramount Global zyskały ponad 7 proc. po tym, jak w niedzielę opublikowano raport, w którym podano, że Skydance Media podniosło ofertę wykupu firmy do 15 USD za akcję.

Wskaźnik aktywności w przemyśle w USA w maju wyniósł 48,7 pkt. wobec konsensusu 49,6 pkt. i 49,2 pkt. w poprzednim miesiącu. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w maju do 51,3 pkt. z 50 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 50,9 pkt. Na rynku ropy kontrakty na WTI na lipiec zniżkują o 3,83 proc. do 74,03 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent spadają o 3,65 proc. do 78,15 USD/b.