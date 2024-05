Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,34 proc. i wyniósł 40.003,59 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,12 proc. i wyniósł 5.303,27 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,07 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.685,97 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,14 proc. do 2.093,4 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 3,7 proc., do 11,96 pkt.

Reklama

Połączenie pozytywnego wzrostu gospodarczego i spowalniającej inflacji

Rynki akcji zakończyły udany tydzień, w którym wszystkie główne amerykańskie indeksy akcji, ale także MSCI all-country, ustanowiły nowe historyczne szczyty. Od początku roku S&P i Nasdaq zyskały już ponad 11 proc., a DJI 6 proc. W czwartek Dow osiągnął maksimum w ciągu dnia na poziomie 40.051,05 pkt., powyżej psychologicznie ważnego poziomu 40.000 pkt., po czym cofnął się, kończąc dzień spadkiem o 0,1 proc. Szeroki indeks S&P 500 i Nasdaq Composite również zakończyły czwartek nieco niżej, choć oba również osiągnęły nowe rekordy wszech czasów podczas sesji. Wzrost w tym tygodniu pomógł wywindować trzy indeksy na dodatnie terytorium w drugim kwartale, pomimo trudnego początku.

Reklama

Podczas gdy obawy o trwałość obecnego rajdu zmaterializowały się ze strony niektórych inwestorów, Tom Hainlin uważa, że połączenie pozytywnego wzrostu gospodarczego i spowalniającej inflacji jest idealnym inkubatorem do dalszego dostarczania paliwa. "To dość optymistyczna konfiguracja przynajmniej na najbliższą przyszłość w 2024 roku" – powiedział CNBC starszy strateg inwestycyjny w U.S. Bank Asset Management. "Zdajemy sobie sprawę, że wycena jest nieco wysoka w porównaniu z historią, ale tak samo jest ze wzrostem zysków i stabilnością zysków" - dodał. Notowania amerykańskich spółek wspierają oczekiwania na miękkie lądowanie tamtejszej gospodarki i wygranie przez Fed walki z inflacją bez większych szkód dla wzrostu PKB.

Fundamentalnie wycena amerykańskich akcji znajduje wsparcie w stosunkowo dobrych wynikach - 77 proc. spółek z S&P500, które do 10 maja podały wyniki, przebiło prognozy wobec średniego historycznego wyniku 67 proc. na tym etapie sezonu. W czasie piątkowej sesji 25 spółek z indeksu S&P 500 osiągnęło 52-tygodniowe maksima. Wśród nich są: Tractor Supply, Walmart, Citigroup, Boston Scientific, Danaher, 3M, Motorola Solutions, Texas Instruments i DuPont.

Ponad 10 proc. wzrosły walory Reddit po tym jak serwis internetowy ogłosił zawarcie umowy z OpenAI, na bazie którego ChatGPT będzie mógł korzystać z danych platformy Reddit, żeby trenować model językowy sztucznej inteligencji. Z kolei 19,7 proc. straciły akcje GameStop. Sprzedawca gier komputerowych ogłosił plan sprzedaży akcji oraz zaraportował spadek sprzedaży w I kw. kdk. Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zwyżkują o ok. 1 proc. do 80,04 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent rosną o 0,84 proc. do 83,97 USD/b.