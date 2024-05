Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,17 proc. i wyniósł 39.872,99 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,25 proc. i wyniósł 5.321,41 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,22 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.832,62 pkt. To nowy historyczny rekord tego indeksu. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 0,21 proc. do 2.097,97 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 2,22 proc., do 11,88 pkt.

„Nastroje na rynku pozostają stosunkowo dobre"

Inwestorzy oczekują w tym tygodniu na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Fedu, która nastąpi w środę o 20.00 czasu polskiego. Według danych LSEG rynki wyceniają około 43 pb. obniżek stóp procentowych w USA w 2024 r. Wiceprzewodniczący Fedu Philip Jefferson powiedział w poniedziałek, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, czy spowolnienie dynamiki inflacji jest trwałe, a wiceprzewodniczący Michael Barr ocenił, że restrykcyjna polityka monetarna potrzebuje więcej czasu, aby skutecznie zwalczyć inflację.

Gubernator Fed Christopher Waller powiedział, że chce zobaczyć "kilka miesięcy" wspierających danych o inflacji przed obniżeniem stóp. Matt Rowe, szef strategii crossowych w Nomura Private Capital, uważa, że rynek "odrzucił" kilka składników inflacji w związku z niepokojącymi danymi konsumenckimi. "Jeśli chodzi o zmienność, rynek wycenia zero zakłóceń, tak jakby było prawie pewne, że rynek będzie nadal poruszał się w górę powoli, ale mimo to wyżej. I wygląda na to, że wszystko jest jasne" – powiedział Rowe. Dodał jednak, że rynki są wyceniane za doskonałość w niedoskonałym świecie. "Dzieje się wiele rzeczy, które mogą zakłócić tę cichą historię" - powiedział Rowe.

„Nastroje na rynku pozostają stosunkowo dobre, przy implikowanej zmienności na niskim poziomie, wspieranej przez większe nadzieje na obniżki stóp procentowych w USA w tym roku” – napisał w raporcie Kyle Rodda, starszy analityk ds. rynków w CapitalCom, dodając, że wzrost cen metali może się przyczynić do utrzymania się inflacji na stałym poziomie.

Z kolei Keith Buchanan, menedżer portfela w Globalt Investments ocenia, że narracja o dezinflacji pozostaje nadal nienaruszona. "Rynek będzie nadal rósł, jeśli zyski potwierdzą stabilność rentowności przedsiębiorstw. Może to jednak doprowadzić do powstania sytuacji na rynku, w której moglibyśmy być w pewnym stopniu ograniczeni w kwestii zakresu dalszego wzrostu” – powiedział Keith Buchanan.

„W przypadku Nvidii pewność siebie związana z boomem na sztuczną inteligencję to coś więcej niż tylko szum informacyjny"

„Rynek spodziewa się dobrych wyników, co może odegrać ważną rolę w tym tygodniu. Uważamy, że istnieje duża szansa, że wszystko pójdzie dobrze” – powiedział Jacques Henry, szef działu badań różnych aktywów w Silex IM, wskazując na solidne zyski w pierwszym kwartale w sektorze technologicznym.

Akcje Nvidii zyskały 0,6 proc, po wzroście o 2,5 proc. na koniec poprzedniej sesji. Spółka po sesji w środę opublikuje swój raport finansowy za I kw. „W przypadku Nvidii pewność siebie związana z boomem na sztuczną inteligencję to coś więcej niż tylko szum informacyjny. To ma realną treść” – powiedział Derren Nathan, szef działu badań kapitałowych w Hargreaves Lansdown.

Macy’s zwyżkował o 5 proc. Spółka podniosła prognozę całorocznego zysku na akcję. Akcje Lowe's spadły prawie 2 proc. chociaż sprzedawca artykułów wyposażenia wnętrz zanotował lepsze niż oczekiwano zyski i przychody za pierwszy kwartał. Notowania spółki Palo Alto Networks spadły prawie 4 proc. po tym, jak prognoza rozliczeń za czwarty kwartał roku finansowego rozczarowała inwestorów. Peloton Interactive zniżkował ponad 16 proc. W mediach pojawiły się informacje, że producent sprzętu fitness szuka refinansowania swojego zadłużenia, aby odzyskać równowagę w obliczu spadającej sprzedaży.

Notowane na giełdzie w USA akcje Li Auto straciły ponad 3proc. po tym, jak chińska firma odłożyła na przyszły rok plany wprowadzenia na rynek elektrycznych modeli SUV-ów. Na rynku ropy kontrakty na WTI na czerwiec zniżkują o 0,93 proc. do 79,06 USD za baryłkę, a lipcowe futures na Brent spadają o 1,03 proc. do 82,85 USD/b.