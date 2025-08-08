Koniec z papierologią? Co dokładnie zmieniło się w przepisach

Zmieniona procedura opiera się na prostym założeniu: ZUS powinien maksymalnie wykorzystywać dane, które już posiada. Zamiast zmuszać przyszłego emeryta do zbierania i dostarczania stosów dokumentów, urzędnicy będą mogli samodzielnie weryfikować kluczowe informacje w systemach informatycznych ZUS i innych publicznych rejestrach. Zgodnie z nowymi przepisami zmieniono i uproszczono wzory formularzy, wprowadzając jednocześnie nowe możliwości składania wniosków. Wiele pytań z dotychczasowych dokumentów, które powielały informacje już posiadane przez ZUS, po prostu zniknęło. To fundamentalna zmiana, która skraca czas oczekiwania na decyzję, zmniejsza ryzyko pomyłek, a co najważniejsze – zdejmuje z obywateli ciężar zbierania i archiwizowania dokumentacji, często z odległych lat pracy.

Jak złożyć nowy wniosek o emeryturę

Proces ubiegania się o świadczenie uległ znaczącemu uproszczeniu, a najbardziej zauważalny jest on dla osób, które skorzystają z nowoczesnych rozwiązań.

Stary sposób:

Wypełnienie skomplikowanego, wielostronicowego wniosku, dołączenie do niego wielu załączników (takich jak świadectwa pracy z wszystkich zakładów, zaświadczenia o zatrudnieniu, dokumenty potwierdzające okresy nieskładkowe), a następnie osobiste dostarczenie lub wysłanie pocztą do ZUS. Ryzyko błędu lub braku dokumentu było bardzo wysokie i często prowadziło do konieczności uzupełniania braków i przedłużenia procedury.

Nowy sposób: Po wejściu w życie nowych przepisów, kluczowym narzędziem staje się Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Wniosek można teraz wypełnić w całości online, a system automatycznie podpowiada dane, które już o nas posiada. Cały proces jest intuicyjny, a w wielu przypadkach nie ma potrzeby załączania dodatkowych dokumentów, ponieważ ZUS ma je w swojej bazie. Opcja osobistego złożenia wniosku wciąż jest dostępna, jednak nawet w tej formie formularze są prostsze, a liczba wymaganych załączników znacznie mniejsza.

Kiedy można pobierać emeryturę i rentę jednocześnie? Oto, jakie warunki musisz spełnić, aby ZUS wypłacił Ci świadczenia w zbiegu
Kiedy można pobierać emeryturę i rentę jednocześnie? Oto, jakie warunki musisz spełnić, aby ZUS wypłacił Ci świadczenia w zbiegu

Zobacz również

Mniej dokumentów, większa wygoda. Jak to działa w praktyce?

Nowe przepisy pozwalają na znaczne ograniczenie liczby dokumentów, które musisz dostarczyć. Dzieje się to dzięki wykorzystaniu technologii i lepszej komunikacji między urzędami. ZUS może teraz łatwiej uzyskać dostęp do danych o Twoich okresach składkowych i nieskładkowych, co eliminuje konieczność samodzielnego dostarczania świadectw pracy sprzed kilkudziesięciu lat. Nowe zasady działają także na korzyść osób, które nie są biegłe w obsłudze komputera. Dzięki uproszczonym formularzom, nawet tradycyjna, papierowa ścieżka stała się mniej skomplikowana.

Nie tylko emerytury. Co z rentami i innymi świadczeniami?

Zmieniona procedura dotyczy nie tylko emerytur, ale również rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Cały proces ubiegania się o te świadczenia został uproszczony na podobnych zasadach. To bardzo ważna informacja dla osób, które z powodu wypadku lub choroby muszą starać się o rentę. Dzięki nowym przepisom, procedura jest szybsza i mniej stresująca, co ma ogromne znaczenie w tak trudnym momencie życiowym. Podobnie jak w przypadku emerytur, uproszczenia dotyczą zarówno wniosków składanych elektronicznie, jak i tradycyjnie, co świadczy o kompleksowym podejściu do modernizacji systemu świadczeń.

Kiedy wypłata 14. Emerytury? Rząd podał wreszcie konkretną datę
Kiedy wypłata 14. Emerytury? Rząd podał wreszcie konkretną datę

Zobacz również

Najczęstsze błędy, których musisz unikać

Mimo uproszczeń, wciąż warto być ostrożnym, aby nie opóźnić rozpatrzenia wniosku. Oto najczęstsze błędy, których należy unikać po 6 sierpnia 2025 roku:

1) Używanie starych formularzy – upewnij się, że korzystasz z aktualnych, obowiązujących wzorów, które znajdziesz na stronie internetowej ZUS lub w placówkach;

2) Brak konta na PUE ZUS – chociaż nie jest to obowiązkowe, posiadanie aktywnego konta na platformie znacznie upraszcza cały proces, dając dostęp do wszystkich informacji online;

3) Niespójność danych – nawet przy uproszczeniu procedury, upewnij się, że dane, które wprowadzasz, są spójne z tymi, które ZUS posiada już w systemie, aby uniknąć konieczności wyjaśniania rozbieżności.

Kto najbardziej skorzysta na nowych przepisach?

Na nowych przepisach skorzystają wszyscy, ale w szczególności:

Osoby starsze – które unikną stresu i obaw związanych ze zbieraniem dużej ilości dokumentów.

Osoby ubiegające się o rentę – które w trudnej sytuacji zdrowotnej będą miały do załatwienia mniej formalności.

Osoby pracujące za granicą – które często mają problem z uzyskaniem dokumentów potwierdzających zatrudnienie, a nowe przepisy mogą częściowo rozwiązać ten problem.

Osoby młode – które cenią sobie cyfrowe rozwiązania i chcą załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

Wprowadzone 6 sierpnia 2025 roku zmiany w postępowaniu o świadczenia emerytalno-rentowe to milowy krok w kierunku modernizacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Rząd pokazał, że rozumie potrzebę uproszczenia procedur i postawienia na cyfryzację. Dzięki temu przyszli emeryci i renciści mogą liczyć na mniej formalności, szybsze rozpatrywanie wniosków i większą wygodę. To zmiana, która z pewnością pozytywnie wpłynie na doświadczenie milionów Polaków, ułatwiając im przejście przez ten ważny etap życia.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1412).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 968).