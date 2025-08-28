Propozycja wprowadzenia podatku kościelnego w Polsce

Do Senatu wpłynęła obywatelska petycja (nr P11-89/25), która proponuje wprowadzenie w Polsce podatku kościelnego na wzór niemiecki. System zakładałby opłatę w wysokości 8 proc. od podatku dochodowego (a nie od wynagrodzenia brutto), co w praktyce oznaczałoby obciążenie rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie dla przeciętnego pracownika.

Reklama

Wiele mediów błędnie informuje, że proponowany podatek kościelny wynosiłby stałą kwotę rzędu 400-640 zł miesięcznie, co wprowadza opinię publiczną w błąd i zniekształca rzeczywistą wysokość obciążeń. W rzeczywistości, przy pensji 5000 zł podatek wynosiłby około 24 zł miesięcznie, a przy pensji 8000 zł – około 53 zł miesięcznie. Tak jak w Niemczech, system uwzględniałby kwotę wolną od podatku, dzięki czemu osoby o najniższych dochodach byłyby zwolnione z opłaty.

Mechanizm działania podatku kościelnego i argumenty zwolenników

Polska propozycja jest wierną kopią systemu niemieckiego. Podatek byłby pobierany przez Urząd Skarbowy bezpośrednio od pracodawcy, a następnie przekazywany na konto odpowiedniego związku wyznaniowego. Autor petycji, powołując się na doświadczenia niemieckie, argumentuje, że taki system zapewniłby:

Stabilne finansowanie związków wyznaniowych.

Transparentność danych o rzeczywistym poparciu dla poszczególnych wyznań.

Usprawnienie obiegu pieniędzy na cele religijne.

Kiedy decyzja w sprawie podatku kościelnego w Polsce?

Petycja najprawdopodobniej trafi pod obrady senackiej komisji już we wrześniu tego roku. Przewiduje się, że debata na ten temat będzie bardzo gorąca.

Podatek kościelny, znany w Niemczech jako Kirchensteuer, to opłata pobierana od członków oficjalnie zarejestrowanych wspólnot religijnych, takich jak Kościół katolicki czy Kościół ewangelicki. W przeciwieństwie do powszechnych podatków, nie jest to opłata obowiązkowa dla wszystkich obywateli, lecz dotyczy wyłącznie osób, które oficjalnie zadeklarowały swoją przynależność do danej wspólnoty wyznaniowej.

Podatek ten jest pobierany automatycznie przez niemieckie urzędy skarbowe i naliczany jest od podatku dochodowego. Jego stawka wynosi 8 proc. w Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a 9 proc. w pozostałych krajach związkowych. Osoby, które nie chcą płacić tego podatku, mają możliwość dokonania oficjalnego wystąpienia z Kościoła w urzędzie stanu cywilnego. Akt ten skutkuje utratą statusu członka w świetle prawa państwowego, co wiąże się również z niemożnością korzystania z niektórych kościelnych sakramentów i usług, np. bycia chrzestnym.