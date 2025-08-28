Kompleksowy przewodnik na czasy niepewności

Reklama

Poradnik zawiera 54 strony praktycznych wskazówek w formie PDF, dostępnych bezpłatnie na stronie rządowej. To nie tylko sucha instrukcja – dokument podzielony jest na konkretne moduły: od przygotowania i planowania, poprzez sygnały alarmowe i ewakuację, aż po radzenie sobie w nagłych sytuacjach czy dbanie o zdrowie psychiczne.

Co znajdziesz w poradniku? Praktyczne zestawy i instrukcje

Najważniejsze numery alarmowe – 112, 998, 999 i 997, z instrukcją, jak skutecznie wezwać pomoc w stresie.

Pakiet przygotowań – plany awaryjne, plecak ewakuacyjny, zabezpieczenie dokumentów, leków, żywności, a także przygotowania dla zwierząt domowych i gospodarskich.

Sygnały alarmowe i ewakuacja – od syren, przez alerty RSO i RCB, po zabezpieczenie domu i plecak ewakuacyjny.

Scenariusze zagrożeń – instrukcje na wypadek pożaru, powodzi, awarii energetycznej, ataku z powietrza czy zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych.

Cyberświadomość i dezinformacja – phishing, tworzenie bezpiecznych haseł, kopie zapasowe, sposoby rozpoznawania fałszywych informacji.

Pierwsza pomoc i zdrowie psychiczne – podstawy resuscytacji, tamowanie krwotoków, reakcja na oparzenia oraz wsparcie emocjonalne w kryzysie.

Jak powstał poradnik i co dalej?

Na konferencji w Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (28 sierpnia 2025) dokument zaprezentowali wicepremier-szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister MSWiA Marcin Kierwiński.

/> />

W pracach udział wzięło ponad sto osób z ponad dwudziestu instytucji – od resortów, przez RCB, samorządy, po NGO i służby ratunkowe.

To pierwszy tak wszechstronny dokument, zbierający wszystkie niezbędne informacje reagowania kryzysowego w jednym miejscu.

Papierowa wersja trafia do każdego domu

Jesienią 2025 poradnik trafi w wersji papierowej do wszystkich gospodarstw domowych, także w alfabecie Braille’a. Zostanie również przygotowany jako audiobook, wersja łatwa do czytania (ETR) oraz przetłumaczony na języki obce: angielski, ukraiński, białoruski i litewski.

Jak zaznaczono: „ma nie zalegać na półce, lecz leżeć na stole w kuchni” – by dostęp do informacji był codzienny i łatwy.

Co o tym pisze Internet?

Media jednogłośnie podkreślają pierwszeństwo i szeroki zasięg inicjatywy. Podkreślają, że poradnik krok po kroku prowadzi przez kolejne zagrożenia – od najprostszych sytuacji, jak wezwanie pomocy, aż po skomplikowane scenariusze militarne.

Dużą wagę zwraca się także na dostępność dokumentu – w różnych formach, dostosowanych do osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Chwalony jest prosty język, liczne grafiki i przejrzystość poradnika, dzięki czemu można go traktować jako codzienne narzędzie, a nie tylko oficjalny dokument.

Podsumowanie

Nowy „Poradnik bezpieczeństwa” to praktyczny, dostępny i wszechstronny przewodnik, który oferuje Polakom realne wsparcie w przygotowaniu się na każdy kryzys. Niezależnie od tego, czy to powódź, blackout, cyberatak czy konflikt – dokument dostarcza klarowne instrukcje, checklisty i porady w prostym języku. Już teraz możesz pobrać PDF (54 strony) ze strony rządowej, a wkrótce znajdzie się on w wersji papierowej w Twoim domu – także w formatach dla osób ze szczególnymi potrzebami.