Seniorzy 60+ nie kupią już alkoholu - o co chodzi w petycji

propozycja rozszerza z akaz sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych na osób 60+ ;

; w wersji autora obejmowałaby też zakaz spożywania/palenia , a nawet przebywania w pobliżu osób używających tych substancji;

, a nawet przebywania w pobliżu osób używających tych substancji; dodatkowo zakaz dotyczyłaby osób chorych i tych, które popełniły czyn zabroniony pod wpływem alkoholu.

Rząd szykuje zakaz? Stanowisko Ministerstwa Zdrowia

Resort informuje, że analizę przeprowadzono, wskazując na brak „bezpiecznej dawki” alkoholu i szkodliwość nikotyny, ale wprowadzenie zakazu sprzedaży dla 60+ nie jest obecnie planowane. Innymi słowy, to nie projekt rządowy, tylko petycja obywatelska.

Media opisały petycję i odpowiedź resortu, stąd wrażenie, że „rząd szykuje zakaz”. W rzeczywistości to na razie obywatelska propozycja po analizie w Ministerstwie Zdrowia.

Co już teraz może sklep? Jakie są przepisy?

Obowiązujące prawo pozwala odmówić sprzedaży alkoholu m.in. osobom nietrzeźwym oraz nieletnim, a także zakazuje sprzedaży na kredyt lub pod zastaw. Sprzedawca może oprzeć się na własnej ocenie stanu klienta – nie musi wykonywać badania alkomatem.

Co to oznacza dla seniorów?

Dzisiaj nic się nie zmienia, nie ma rządowego projektu zakazu sprzedaży alkoholu/papierosów dla osób 60+.

Petycja może być sygnałem, że zaostrzenie polityki wobec używek będzie częściej wracać w debacie publicznej, np. lokalne ograniczenia sprzedaży nocą.