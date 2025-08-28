Chcesz otrzymać 28 000 zł dofinansowania? Taki program oferuje rząd. Zobacz, czy się kwalifikujesz

Mimo początkowego dużego zainteresowania, tempo składania wniosków o dotacje z programu "Mój Prąd" zwolniło, co oznacza, że wciąż jest szansa na dofinansowanie. Budżet programu został znacząco zwiększony, a termin składania wniosków wydłużono. Kto może skorzystać z programu i jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać do 28 000 zł?

Kto może ubiegać się o dotację i na co?

Program "Mój Prąd" jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów, w których zainstalowano mikroinstalację fotowoltaiczną. Aby otrzymać dotację, wnioskodawcy muszą spełnić kilka kluczowych warunków:

Wytwarzanie energii na własne potrzeby: musisz posiadać mikroinstalację fotowoltaiczną.

Umowa z operatorem sieci: musisz mieć podpisaną umowę z zakładem energetycznym na wprowadzenie wytworzonej energii do sieci.

System net-billing: musisz rozliczać się w systemie net-billing, w którym nadwyżki energii są sprzedawane.

Dodatkowo, koszty instalacji musiały zostać poniesione po 1 stycznia 2021 roku. Wnioski są przyjmowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program "Mój Prąd". Ile można zyskać?

Dofinansowanie w programie pokrywa maksymalnie 50 proc. kosztów inwestycji. Maksymalna kwota dotacji zależy od zakresu inwestycji:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: do 7000 zł – jeśli inwestycja obejmuje również magazyn energii lub ciepła; do 6000 zł – jeśli nie ma magazynów (tylko dla instalacji podłączonych do sieci do 31 lipca 2024 roku).

Magazyny energii: do 5000 zł – na magazyn ciepła (min. 20 dm³ pojemności); do 16 000 zł – na magazyn energii elektrycznej (min. 2 kWh pojemności).

Łącznie można uzyskać nawet 28 000 zł (7000 zł na PV + 5000 zł na magazyn ciepła + 16 000 zł na magazyn energii elektrycznej).

"Mój Prąd". Do kiedy i jak złożyć wniosek?

Termin składania wniosków w szóstej edycji programu został wydłużony do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania budżetu. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pomocą generatora dostępnego na stronie mojprad.gov.pl. Do zalogowania potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód. Wymagane dokumenty to:

kopia faktury za instalację,

dowód zapłaty (lub oświadczenie o zapłacie gotówką),

zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika.

Program "Mój Prąd" - podsumowanie najważniejszych informacji

Program "Mój Prąd" to rządowy program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych skierowany głównie do gospodarstw domowych, które produkują energię na własne potrzeby, czyli prosumentów. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski oraz wspieranie magazynowania tej energii w magazynach elektrycznych lub ciepła, co pozwala na wzrost autokonsumpcji i efektywności zarządzania energią. Program działa od 2019 roku i przeszedł przez kilka edycji. Początkowo dofinansowanie wynosiło do 50 proc. kosztów instalacji o mocy 2-10 kW, maksymalnie do 5000 zł, a skierowane było do osób fizycznych posiadających mikroinstalacje z licznikiem dwukierunkowym.

W najnowszej odsłonie, zwanej "Mój Prąd 6.0", która trwa do 31 października 2025 roku lub do wyczerpania środków, można otrzymać dofinansowanie do 28 000 zł na instalacje o mocy 2-20 kW, pod warunkiem, że instalacja będzie wyposażona w magazyn energii elektrycznej lub magazyn ciepła, który jest obowiązkowy dla instalacji podłączonych od 1 sierpnia 2024 roku. Program adresowany jest do prosumentów rozliczających się w systemie net-billing i wspiera nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także systemy zarządzania energią domową.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, instalacja musi być zrealizowana po 1 stycznia 2021 roku, a wniosek można składać online. Program przyczynia się do ochrony środowiska, zmniejszenia emisji CO2 oraz zwiększa bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, jednocześnie obniżając rachunki za prąd. Wsparcie "Mój Prąd" jest istotnym elementem rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce i cieszy się dużą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych.