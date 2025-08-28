Różne opinie na temat pilotażu skróconego czasu pracy

Według ekspertów cytowanych przez "Dziennik Gazetę Prawną" pracodawcy, którzy wezmą udział w pilotażu skróconego czasu pracy, będą musieli zapłacić wyższe podatki. Jak tłumaczy doradca podatkowy Izabela Leśniewska, dotacja z Funduszu Pracy, z którego finansowany jest program, jest traktowana jako przychód firmy. To oznacza, że od tej kwoty pracodawcy zapłacą zarówno podatek dochodowy, jak i wyższą składkę zdrowotną.

Skrócony czas pracy a stanowisko Ministerstwa Pracy

W odpowiedzi na te doniesienia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat, w którym podkreśliło, że pilotaż nie wprowadza żadnych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych. Resort zaznaczył, że program nie tworzy ani nowych obciążeń, ani ulg podatkowych. Otrzymane środki finansowe stanowią przychód, który podlega rozliczeniu na dotychczasowych zasadach. Ministerstwo dodało, że korzyść finansowa dla przedsiębiorcy wynika z faktu, że nie ponosi on kosztów związanych ze skróceniem czasu pracy, które normalnie musiałby pokryć samodzielnie, np. na szkolenia pracowników i zmiany organizacyjne.

Szczegóły pilotażowego programu skróconego czasu pracy i duże zainteresowanie

Pilotaż ma charakter badawczy, a jego całkowity budżet wynosi 50 mln zł. Maksymalna kwota, jaką może otrzymać jeden podmiot, to 1 mln zł, jednak nie więcej niż 20 tys. zł na pracownika. Nabór wniosków trwa do 15 września 2025 roku, a wyniki zostaną ogłoszone do 15 października. Do tej pory 116 pracodawców złożyło kompletne wnioski, a 661 jest w trakcie ich wypełniania, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu programem. Uczestnictwo jest dobrowolne, a wziąć w nim udział mogą zarówno firmy prywatne, jak i instytucje publiczne, samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Finansowanie będzie wypłacane w trzech transzach zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym przez samego pracodawcę.

Pilotażowy program skróconego czasu pracy - podsumowanie najważniejszych informacji

W Polsce ruszył pilotażowy program skróconego czasu pracy, który ma na celu przetestowanie różnych modeli pracy w firmach i instytucjach publicznych. Program nosi nazwę "Skrócony czas pracy - to się dzieje!" i jest prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem pilotażu jest ocena, jak skrócenie czasu pracy, bez obniżania wynagrodzenia, wpływa na produktywność, zdrowie i dobrostan pracowników, a także na ogólną organizację pracy w przedsiębiorstwie. Pracodawcy mają dużą swobodę w wyborze modelu skróconego czasu pracy, na przykład:

Czterodniowy tydzień pracy,

Skrócenie dziennego wymiaru godzin (np. 6 zamiast 8 godzin),

Przyznanie dodatkowych dni urlopu.

Program jest skierowany do pracodawców z sektora prywatnego i publicznego, którzy spełniają kilka warunków, w tym:

Prowadzą działalność od co najmniej 12 miesięcy.

Zatrudniają minimum 75 proc. pracowników na umowę o pracę.

Obejmują projektem co najmniej 50 proc. załogi.

Zapewniają utrzymanie wynagrodzeń pracowników na dotychczasowym poziomie.

Utrzymują zatrudnienie na poziomie nie niższym niż 90 proc. stanu początkowego.

Pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 1 miliona złotych na jeden projekt, przy czym koszt na jednego pracownika nie może przekroczyć 20 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na szkolenia, doradztwo, zakup narzędzi cyfrowych, a także dofinansowanie wynagrodzeń.

Terminy:

Nabór wniosków: od 14 sierpnia do 15 września 2025 roku.

Ogłoszenie wyników: do 15 października 2025 roku.

Etap testowy: od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku.

Podsumowanie i raport: do 15 maja 2027 roku.

Wyniki pilotażu mają posłużyć do ewentualnego wdrożenia zmian w polskim Kodeksie pracy w przyszłości.