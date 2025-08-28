Europejski urząd statystyczny podał najnowsze dane, z których wynika, że w 2024 r. 8,5 proc. całej populacji Unii Europejskiej nie było stać na posiłek zawierający mięso, ryby lub odpowiednik wegetariański co drugi dzień. W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek ten spadł o 1,0 punkt procentowy (pp) z poziomu 9,5 proc..

Reklama

Dużo większy odsetek osób, które co drugi dzień nie mogą zjeść porządnego posiłku, jest wśród osób zagrożonych ubóstwem. W tej grupie w całej UE odsetek ten był na poziomie 19,4 proc., podczas gdy wśród osób niezagrożonych ubóstwem wynosił tylko 6,4 proc..

W tych krajach sytuacja jest najgorsza?

W skali kraju najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem, których nie stać na porządny posiłek, odnotowano na Słowacji (39,8 proc.) Kolejne kraje to Bułgaria (37,7 proc.) i Węgry (37,3 proc.). W całej populacji odsetek w tych krajach kształtował się na poziomach odpowiednio na poziomach 17,1 proc., 18,7 proc. i 15,5 proc.

Najmniej głodnych jest na Cyprze

Z kolei najniższy odsetek odnotowano na Cyprze. Wśród mieszkańców Cypru zagrożonych ubóstwem tylko 3,5 proc. nie mogło sobie pozwolić na zjedzenia mięsa lub ryby co drugi dzień. Na drugim miejscu znalazły się Irlandia i Portugalia (po 5,1 proc.). W całej populacji najniższy odsetek odnotowano na Cyprze (1,2 proc.), a następnie w Irlandii (1,8 proc.) i Portugalii (2,5 proc.).

Jak wypada Polska?

Na tle innych państw Wspólnoty sytuacja Polaków jest bardzo dobra, ponieważ Polska ma czwarty najniższy wskaźnik zarówno w grupie osób zagrożonych ubóstwem, jaki w całej populacji. W 2024 r. 6,8 proc. Polaków, których średnie dochody nie przekracza 60 proc. ekwiwalentu nie było stać na posiłek z mięsem lub rybą. W przypadku całej populacji odsetek ten był na poziomie 2,8 proc.

Po co Eurostat bada ten wskaźnik?

Możliwość zapewnienia sobie posiłku z mięsem, rybą lub odpowiednikiem wegetariańskim co drugi dzień jest jednym z czynników obserwowanych na poziomie gospodarstwa domowego w celu obliczenia wskaźnika głębokiej deprywacji materialnej i społecznej – wyjaśnia Eurostat.

Jest to jeden z elementów wskaźnika osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wskaźnik ten służy do monitorowania realizacji głównego celu dotyczącego ubóstwa i włączenia społecznego w ramach Europejskiego Filaru Praw Socjalnych .