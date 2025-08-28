Południowa obwodnica Bielska Podlaskiego ma niemal 3-kilometry długości. Trasa została poprowadzona nowym śladem po południowej stronie miasta i połączy się z budowaną obecnie S19, która omija Bielsk od strony zachodniej.

Mieszkańcy odetchną. Cały tranzyt poza miastem

Obwodnica Bielska Podlaskiego to jednojezdniowy odcinek DK66 o długości 2,9 km. Na początku i na końcu odcinka wybudowane zostały ronda. Droga jest przystosowana do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś. Ten odcinek łączy się z budowaną obecnie drogą ekspresową S19 i fragmentem DK66 od węzła Bielsk Podlaski Zachód do istniejącej DK19. Nowa, południowa obwodnica Bielska Podlaskiego wraz z budowaną S19 po zachodniej stronie miasta całkowicie wyprowadzą tranzytowy ruch ciężkich pojazdów z miasta. Jeszcze w tym roku GDDKiA planuje oddać do użytku, pierwsze na Podlasiu, odcinki drogi ekspresowej S19: Haćki – Bielsk Podlaski i Bielsk Podlaski – Boćki, które stanowią dwa fragmenty szlaku Via Carpatia o łącznej długości ponad 21 km. Nowe odcinku S19 ominą od zachodu Bielsk Podlaski i wyprowadzającej z miasta ruch tranzytowy na osi północ - południe.

Co powstała na nowej obwodnicy?

W ramach budowy południowej obwodnicy Białej Podlaskiej powstały cztery obiekty inżynierskie, w tym most nad rzeką Białą (pełniący funkcję przejścia dla zwierząt) oraz wiadukt nad linią kolejową Czeremcha – Bielsk Podlaski – Białystok. Przebudowane zostały istniejące drogi i ulice kolidujące z powstającą drogą krajową oraz dodatkowe jezdnie obsługujące ruch lokalny.

3 km za ponad 77 mln zł

Za realizację inwestycji odpowiadało konsorcjum firm Unibep, Budrex i Value Engineering. Inwestycja realizowana była w systemie projektuj i buduj. Kontrakt z wykonawcą został podpisany w kwietniu 2022 r., natomiast prace w budowlane rozpoczęły się w marcu 2024 r.. Wartość kontraktu opiewała na 77,7 mln zł.

Via Carpatia - szlak, który łączy Europę

Droga ekspresowa S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który integruje systemy transportowe wielu krajów - Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji.

Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi.