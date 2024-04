Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,01 proc. i wyniósł 38.459,08 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,74 proc. i wyniósł 5.199,06 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 1,68 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.442,20 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,69 proc. i wynosi 2.042,32 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 5,63 proc., do 14,91 pkt. Akcje spółek technologicznych wyciągnęły indeksy S&P 500 i Nasdaq Composite na plusy w czwartek w drugiej części sesji. Nvidia zyskała ponad 4 proc., a Amazon zyskał prawie 2 proc. do najwyższego poziomu w historii. Alphabet, właściciel Google, wzrósł ponad 2 proc. i również jest najdroższy w historii. Apple zyskał ponad 4 proc., notując najlepszą sesję od maja 2023 roku.

Słabnąca perspektywa obniżek stóp procentowych stanowi dylemat dla uczestników rynku

W piątek w centrum uwagi amerykańskich inwestorów znajdzie się początek sezonu publikacji wyników kwartalnych. Dane finansowe przedstawią m.in. JPMorgan Chase, Citigroup Inc i Wells Fargo. W środę na Wall Street miała miejsce solidna wyprzedaż po wyższym od oczekiwań odczycie CPI za marzec. Rynek zrewidował w konsekwencji oczekiwania co do ścieżki stóp procentowych w USA i wycenia obecnie do końca roku ok. 2 obniżki, ale dopiero jesienią, a nie w czerwcu, jak przed odczytem CPI.

Jeszcze na początku roku w cenach było 6 obniżek stóp w USA w bieżącym roku, łącznie o 150 pb. Obawy przed odbiciem inflacji zmuszają inwestorów do przygotowania się na scenariusz, z którym niewielu spodziewało się zmierzyć w 2024 roku - to może być rok bez obniżek stóp procentowych w USA - uważają eksperci cytowani przez agencję Reuters.

Obawy te nabrały jeszcze większego znaczenia po środowych solidnych danych o cenach konsumpcyjnych. Rynki kontraktów terminowych pokazują obecnie, że inwestorzy oczekują, że stopy procentowe spadną w tym roku o zaledwie 40 punktów bazowych, w porównaniu z 150 punktami bazowymi wycenianymi na początku 2024 r.

Słabnąca perspektywa obniżek stóp procentowych stanowi dylemat dla uczestników rynku, którzy w ciągu ostatnich kilku miesięcy gromadzili akcje i obligacje w nadziei na złagodzenie polityki monetarnej przez Fed. Ekonomiści Barclays obecnie widzą obniżkę stóp procentowych przez Fed tylko raz w 2024 r., o 25 punktów bazowych, po opublikowaniu w środę wyższych od oczekiwań danych o indeksie cen konsumpcyjnych (CPI).

Rada Prezesów EBC pozostawiła podstawowe stopy procentowe na niezmienionym poziomie. EBC podał, że może złagodzić nastawienie, jeżeli utwierdzi się w przekonaniu, że inflacja trwale obniża się do celu. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana, by inflacja powróciła do docelowego poziomu 2 proc."

Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu i depozytu w banku centralnym pozostają na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 4,50 proc., 4,75 proc. oraz 4,00 proc. "Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja szybko powróciła do średniookresowego docelowego poziomu 2 proc. Uważa, że podstawowe stopy procentowe EBC znajdują się na poziomach, które wnoszą istotny wkład w trwający proces dezinflacji. W przyszłych decyzjach Rada Prezesów dopilnuje, by podstawowe stopy procentowe EBC pozostały wystarczająco restrykcyjne tak długo, jak będzie to konieczne" - napisano.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 211 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 215 tys. wobec 222 tys. poprzednio, po korekcie z 221 tys. Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,817 mln w tygodniu, który skończył się 6 kwietnia. Analitycy oczekiwali 1,8 mln wobec notowanych poprzednio 1,789 mln, po korekcie z 1,791 mln.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w marcu wzrosły o 0,2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,1 proc. Po wyłączeniu cen żywności i energii, indeks PPI wzrósł o 0,2 proc. mdm, a rdr wzrósł o 2,4 proc. Analitycy spodziewali się, że PPI wzrośnie o 0,3 proc. mdm, a po wyłączeniu cen żywności i energii oczekiwali wzrostu o 0,2 proc. mdm wobec odpowiednio: +0,6 proc. i +0,3 proc. miesiąc wcześniej.

W ujęciu rdr oczekiwano wzrostu PPI o 2,2 proc. i wzrostu o 2,3 proc. dla wskaźnika bazowego, wobec odpowiednio: +1,6 proc. i +2,0 proc. w poprzednim miesiącu. "Dane o inflacji są zaszumione, a rynek odzwierciedla tę rzeczywistość. W wielu miejscach widać wyraźne oznaki dezinflacji, ale najtrudniejsza będzie ostatnia mila walki z inflacją" – powiedział Jamie Cox, partner zarządzający w Harris Financial Group, odnosząc się do ostatecznego celu Rezerwy Federalnej, jakim jest osiągnięcie 2 proc. inflacji.

Tymczasem prezes Fed z Nowego Jorku John Williams powiedział, że nie ma potrzeby zmiany polityki w najbliższym czasie. Jego słowa to wynik opublikowanego w środę wyższego niż oczekiwano marcowego odczytu indeksu cen konsumpcyjnych, który wywołał wyprzedaż na rynku. Protokół z posiedzenia Fed w zeszłym miesiącu pokazał również, że niektórzy urzędnicy pozostają zaniepokojeni ścieżką inflacji w kierunku celu banku centralnego na poziomie 2 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 0,67 proc. do 85,63 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent spadają o 0,28 proc. do 90,23 USD/b.