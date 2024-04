Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,09 proc. i wyniósł 38.461,51 pkt. S&P 500 na koniec dnia stracił 0,95 proc. i wyniósł 5.160,64 pkt. Nasdaq Composite spadł o 0,84 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.170,36 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 spada o 2,47 proc. i wynosi 2.029,48 pkt. Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 5,41 proc., do 15,79 pkt.

Wycena rynkowa implikuje obecnie pierwszą obniżkę stóp procentowych we wrześniu

Przedstawiciele Rezerwy Federalnej na marcowym posiedzeniu wyrazili zaniepokojenie, że inflacja nie spada wystarczająco szybko, chociaż nadal spodziewają się obniżki stóp procentowych w pewnym momencie tego roku. Członkowie Fed uważają, że konieczne jest utrzymywanie ostrożnego podejścia. Na posiedzeniu, na którym Federalny Komitet Otwartego Rynku ponownie głosował za utrzymaniem krótkoterminowych stóp procentowych na stałym poziomie, decydenci polityczni wyrazili również obawy, że inflacja, choć łagodzona, nie robi tego w wystarczająco przekonujący sposób. Fed obecnie celuje w stopę referencyjną w przedziale 5,25-5,5 proc.

Obawy Fed potwierdził środowy odczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych za marzec. Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w marcu wzrosły o 3,5 proc. w ujęciu rdr, a mdm wzrosły o 0,4 proc. Oczekiwano +3,4 proc. rdr i +0,3 proc. mdm. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik, który nie uwzględnia cen paliw i żywności, wzrosła w marcu o 0,4 proc. mdm i 3,8 proc. rdr. Oczekiwano +0,3 proc. mdm i +3,7 proc. rdr.

Członkowie FOMC podczas ostatniego posiedzenia zagłosowali za utrzymaniem dotychczasowego tonu w oświadczeniu po posiedzeniu, że nie będą obniżać stóp, dopóki nie zyskają większej pewności, że inflacja jest na stałej ścieżce powrotu do celu banku centralnego na poziomie 2 proc rocznie. "Uczestnicy generalnie zwrócili uwagę na swoją niepewność co do trwałości wysokiej inflacji i wyrazili pogląd, że ostatnie dane nie zwiększyły ich pewności, że inflacja trwale spada do 2 proc." – napisano w protokole.

Przed publikacją danych o inflacji kontrakty terminowe na fundusze Fed sugerowały 46 proc. prawdopodobieństwo, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na stałym poziomie w czerwcu, zgodnie z CME FedWatch Tool. Po publikacji CPI inwestorzy na rynku kontraktów terminowych na fundusze federalne zrewidowali swoje oczekiwania. Wycena rynkowa implikuje obecnie pierwszą obniżkę stóp procentowych we wrześniu, w sumie tylko dwie w tym roku. Przed publikacją kursy przemawiały za pierwszą obniżką w czerwcu, w sumie trzy, zgodnie z projekcjami "dot plot" opublikowanymi po marcowym posiedzeniu.

Wyższy niż oczekiwano odczyt inflacji może doprowadzić do poważnego cofnięcia po wzrostach na rynku w tym roku - uważa Quincy Krosby, główny globalny strateg w LPL Financial. "Rynek jest coraz bardziej zaniepokojony tym, że inflacja pozostaje bardziej uporczywa, a może nawet utknęła w trajektorii spadkowej" – powiedział Krosby. "Nad rynkami unosi się powiew stagflacji, jeśli Fed rozpocznie cykl luzowania polityki pieniężnej bez przyspieszania ścieżki spadkowej przez inflację" - dodał.

Rynki są na krawędzi, a członkowie Fed wyrażają ostrożność

Raport o inflacji w marcu pojawia się w momencie, gdy rynki są na krawędzi, a członkowie Fed wyrażają ostrożność co do krótkoterminowego kierunku polityki pieniężnej. Decydenci banków centralnych ponawiają apele o cierpliwość w zakresie obniżania stóp procentowych, twierdząc, że nie widzieli wystarczających dowodów na to, że inflacja jest na solidnej ścieżce powrotu do celu 2 proc. rocznie.

"Te miesięczne odczyty zniweczyły wszelkie pozostałe nadzieje na obniżkę stóp procentowych przez Fed już w maju" – powiedział w nocie Richard Carter, szef badań nad stałym oprocentowaniem w Quilter Cheviot. "Rynki nadal mają nadzieję na obniżkę stóp procentowych tego lata, ale Fed będzie szukał spójnych oznak dezinflacji w nadchodzących miesiącach, zanim podejmie decyzję" - dodał.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, benchmark dla kredytów hipotecznych i innych pożyczek, wzrosła z powrotem powyżej 4,5 proc. po raporcie o inflacji. Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych wzrosła do prawie 5 proc. Akcje banków i firm użyteczności publicznej spadły. JPMorgan zniżkował o prawie 1 proc., Honeywell stracił 1,4 proc. w obawie, że wyższe stopy zaczną dusić gospodarkę. Niegdyś rozgrzane do czerwoności akcje spółek technologicznych Microsoft i Apple również cofnęły się odpowiednio o 0,7 i 1,1 proc.

"Ponieważ nadal widzimy wiele raportów z rzędu, które są wyższe niż oczekiwano, Fed coraz trudniej jest opowiedzieć się za obniżeniem stóp procentowych w najbliższym czasie" – powiedział Chris Zaccarelli, dyrektor inwestycyjny Independent Advisor Alliance. "Nie sądzę, aby to był koniec hossy. Myślę jednak, że jest to wymówka dla wielu ludzi, którzy osiągnęli wiele zysków, aby zdjąć część z tych zysków ze stołu" – powiedział Eric Denton, prezes i dyrektor zarządzający The Wealth Alliance.

Zapasy amerykańskich hurtowników w lutym wzrosły o 0,5 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. Wstępnie szacowano +0,5 proc. Miesiąc wcześniej zapasy spadły o 0,3 proc. Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 1,28 proc. do 86,32 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 1,27 proc. do 0,56 USD/b.