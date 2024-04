Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,11 proc. i wyniósł 39.127,14 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,11 proc. i wyniósł 5.211,49 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,23 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.277,46 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,55 proc. i wynosi 2.076,28 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spada o 1,92 proc., do 14,33 pkt.

„Amerykańskie fabryki pracują pełną parą"

Inwestorzy oczekują na publikację danych z rynku pracy USA za marzec. Odczyt nastąpi w piątek o 14.30 czasu polskiego. CME FedWatch wskazuje, że rynek wycenia obecnie 62 proc. szans na obniżkę stóp procentowych Fed w czerwcu.

„Amerykańskie fabryki pracują pełną parą, to kolejny element obrazu wskazujący na bardzo odporną gospodarkę USA w obliczu wysokich kosztów finansowania zewnętrznego. Doprowadziło to do ponownego rozprzestrzenienia się nastrojów niechęci do ryzyka, w miarę jak narastają obawy, że inflacja uparcie będzie utrzymywać się powyżej celu, a Fed będzie potencjalnie zmuszony wstrzymać się z obniżkami stóp procentowych w tym roku w zakresie, jaki wcześniej przewidywano” – powiedziała Susannah Streeter, dyrektorka ds. pieniądza i rynków w Hargreaves Lansdown.

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powiedział w środę, że decydentom zajmie trochę czasu ocena obecnego stanu inflacji, utrzymując niepewność co do terminu potencjalnych obniżek stóp procentowych. Prezes Fed z San Francisco Mary Daly i jej odpowiedniczka z Cleveland - Loretta Mester stwierdziły, że nadal spodziewają się trzykrotnego obniżenia stóp procentowych w USA w 2024 r., choć Fed nie będzie się śpieszyć z rozpoczęciem obniżania kosztu pożyczek.

Kurs Intela spadł w środę o 8,2 proc., po tym jak producent chipów zanotował 7 mld USD straty operacyjnej w swojej działalności związanej z produkcją półprzewodników w 2023 roku, czyli więcej niż 5,2 mld USD odnotowanych rok wcześniej. Kurs Nvidii stracił 0,55 proc., z kolei notowania Netfliksa poszły w górę o 2,6 proc., a Meta o 1,9 proc. Paramount Global zyskał ok. 15 proc. po tym jak podano, że gigant medialny rozważa rozpoczęcie rozmów z Davidem Ellisonem, założycielem firmy medialnej Skydance, w sprawie potencjalnej transakcji.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zwyżkują o 0,5 proc. do 85,58 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 0,61 proc. do 89,46 USD/b.