Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,20 proc. i wyniósł 38.790,43 pkt. S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,63 proc. i wyniósł 5.149,42 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,82 proc. i zamknął sesję na poziomie 16.103,45 pkt. Indeks spółek o mniejszej kapitalizacji Russell 2000 stracił 0,67 proc. i wyniósł 2.025,40 pkt. Wskaźnik zmienności VIX spadł 0,42 proc., do 14,35 pkt.

"Jesteśmy w sezonowo słabym okresie, a ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co robić"

"Dzisiejszy temat to rotacja w kierunku technologii" – powiedział Jay Hatfield, założyciel i dyrektor generalny Infracap. "Jesteśmy w sezonowo słabym okresie, a ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co robić, więc na przemian sprzedają technologię i resztę rynku" - dodał. Hatfield spodziewa się, że rajd na giełdzie ponownie znacząco wystartuje w kwietniu, kiedy rozpocznie się kolejny sezon wyników.

Inwestorzy z niecierpliwością oczekują również na posiedzenie Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej w tym tygodniu. Dwudniowe posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku rozpocznie się we wtorek i zakończy ogłoszeniem w środę.

Według narzędzia CME FedWatch Tool, inwestorzy wycofują zakłady na czerwcową obniżkę stóp procentowych do około 59 proc. z 71 proc. w zeszły poniedziałek. „Chociaż niedawne spadki na akcjach spółek technologicznych mogą wynikać z obaw, że rynek zaszedł za daleko, a koncentracja w portfelach jest za wysoka, wierzymy, że inwestorzy mogą znaleźć atrakcyjne możliwości dywersyfikacji dzięki kolejnym liderom AI” – powiedział Mark Haefele, dyrektor ds. inwestycji w UBS Global Wealth Management.

„Posiedzenie Fedu, które odbędzie się w tym tygodniu, może określić kierunek rozwoju dla rynku, zwłaszcza jeśli Fed przekaże, że stopy procentowe muszą pozostać niezmienione przez dłuższy czas. To może być to, czego potrzeba, aby rynek mógł wchłonąć zyski i skonsolidować się przed rozpoczęciem nowego sezonu wyników” – powiedział Quincy Krosby, główny globalny strateg LPL Financial.

Inwestorzy będą zwracać uwagę na konferencję programistów

Inwestorzy będą zwracać uwagę na konferencję programistów GTC firmy Nvidia, która odbędzie się w dniach 18–21 marca i która zostanie przeanalizowana pod kątem ogłoszeń związanych ze sztuczną inteligencją. Akcje giganta AI zwyżkowały na koniec dnia 0,7 proc. Akcje Micronu wzrosły o 0,5 proc., a Advanced Micro Devices spadły o 0,2 proc.

Alphabet zyskał 5 proc. po doniesieniach medialnych, że Apple prowadzi rozmowy w sprawie wbudowania silnika Google Gemini AI w iPhone'a. Tesla wzrosła o ponad 6 po tym, jak producent samochodów elektrycznych podał, że 22 marca podniesie cenę swoich pojazdów elektrycznych Model Y w niektórych krajach europejskich o około 2.000 euro lub równowartość tej kwoty w walutach lokalnych. Akcje Xpeng notowane na giełdzie w USA zwyżkowały prawie 2 proc. w związku z planami firmy dotyczącymi wprowadzenia tańszej marki pojazdów elektrycznych w obliczu ostrej konkurencji cenowej.

Boeing stracił 1,5 proc. po doniesieniach mediów, że federalna wielka ława przysięgłych w Seattle wydała wezwanie do sądu dla producenta samolotów w związku z eksplozją zatyczki do drzwi Boeinga w samolocie Alaska Airlines, która miała miejsce 5 stycznia. Super Micro Computer spadł o 6 proc. przed pierwszym dniem notowań spółki w ramach indeksu S&P 500.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), wzrósł w marcu do 51 pkt. z 48 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 48 pkt. Na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zwyżkują o 2,22 proc. do 82,84 USD za baryłkę, a majowe futures na Brent rosną o 1,91 proc. do 86,97 USD/b.