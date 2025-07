14-godzinna opieka dla dzieci w przedszkolach w Sosnowcu

29 maja 2025 roku Rada Miejska w Sosnowcu jednogłośnie zatwierdziła uchwałę wprowadzającą istotną zmianę w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych działających przy szkołach podstawowych. Nowe przepisy przewidują, że dzieci uczestniczące w wychowaniu przedszkolnym będą miały możliwość bezpłatnego korzystania z opieki, zajęć edukacyjnych i wychowawczych nawet przez 14 godzin dziennie. Inicjatywa ta ma na celu lepsze dopasowanie oferty przedszkolnej do potrzeb współczesnych rodzin i znaczące wsparcie rodziców w codziennej organizacji opieki nad dziećmi.

Trzy przedszkola w Sosnowcu będą czynne do 20:00

Od 1 września w Sosnowcu rusza też pilotażowy program, dzięki któremu trzy miejskie przedszkola będą czynne aż do godziny 20:00. To istotna zmiana, szczególnie dla rodziców pracujących na zmiany, samotnie wychowujących dzieci lub niemających wsparcia ze strony bliskich. Jak zapowiada Damian Żurawski, przewodniczący Komisji Oświaty w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, wydłużone godziny funkcjonowania placówek to konkretna odpowiedź na potrzeby współczesnych rodzin. Inicjatywa ta ma również szansę stać się wzorem dla innych miast, które rozważają podobne rozwiązania.

Ułatwienia dla rodziców także w szkołach

Ułatwienia dla rodziców szykują się także w szkołach. W projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk UD244) przewidziano nowelizację przepisów regulujących funkcję opiekuńczą szkoły, w szczególności art. 105 i 106a ustawy Prawo oświatowe. Projekt zakłada m.in. możliwość zapewnienia zajęć świetlicowych dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w przypadku gdy oddział przedszkolny funkcjonuje w szkole podstawowej liczącej nie więcej niż 70 uczniów. Dodatkowo proponuje się rozszerzenie możliwości organizacyjnych szkół w zakresie wyżywienia poprzez umożliwienie zapewnienia odpłatnego podwieczorku dzieciom korzystającym ze świetlicy. Nowelizacja precyzuje również kwestie formalne związane z przyjęciem dziecka do świetlicy. Dyrektor szkoły będzie zobowiązany do ustalenia wzoru wniosku o objęcie dziecka opieką oraz wyznaczenia terminu jego składania. Zgodnie z projektowanymi przepisami, łączny czas funkcjonowania świetlicy szkolnej nie będzie mógł przekraczać 12 godzin dziennie.

Świetlice będą czynne do 20:00?

Przepisy mają przede wszystkim ograniczyć godziny pracy świetlic w szkołach. Jak przekazała Beata Powłowska z departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN, omawiając tę zmianę na posiedzeniu plenarnym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, rodzice żądają coraz częściej jak najdłuższej opieki świetlicowej, nawet przekraczającej możliwości szkoły. W praktyce świetlice pracujące 12 godzin wciąż są jeszcze w mniejszości. Nowe przepisy zostawią jednak furtkę, dzięki której świetlica w szkole będzie mogła zapewniać dzieciom opiekę do godziny 19:00, jeśli będzie otwarta od 7:00 bądź do 20:00, jeśli pracę zacznie o godzinie 8:00.

Co na to rodzice?

- Nie wiem, czy potrzebne jest, żeby świetlica była otwarta aż 12 godzin dziennie, ale przydałoby się, żeby otwierano ją przed 7:00 rano. Nasza jest otwarta od 7:00, a o 7:00 muszę być w pracy. Na szczęście mamy na podorędziu babcię, ale gdyby świetlicę otwierano o 6:30 nie musielibyśmy jej codziennie angażować – mówi pani Justyna, mama już drugoklasisty, która na co dzień pracuje w urzędzie.