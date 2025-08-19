Zełenski ocenia spotkanie z Trumpem

Zełenski ocenił, że było to dotychczas jego najlepsze spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. - Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy. Jest to dla nas bardzo ważne, by to nie była przerwa w walkach, tylko prawdziwy pokój, który można ochronić gwarancjami bezpieczeństwa naszych partnerów - powiedział.

Reklama

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

Zaznaczył, że jednym z tematów poniedziałkowych rozmów z Trumpem i grupą europejskich liderów były gwarancje bezpieczeństwa dla jego kraju. - To kluczowa kwestia na początku drogi ku zakończeniu wojny - dodał. Zaznaczył, że USA wysyłają sygnał, że będą uczestnikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i że jest polityczna wola w tej sprawie. - Uważam, że to duży krok naprzód - ocenił.

Oferta Ukrainy dotycząca zakupu broni

Przywódcę zapytano też o publikację dziennika „Financial Times”, który napisał w poniedziałek, że Ukraina zaoferowała zakup amerykańskiej broni o wartości 100 mld dol. ze środków europejskich, aby uzyskać gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA po zawarciu pokoju z Rosją. Zełenski zapowiedział, że w ciągu dziesięciu dni powinny pojawić się szczegóły dotyczące gwarancji bezpieczeństwa od partnerów dla Ukrainy.

W Białym Domu rozmawiano również o powrocie do kraju wywiezionych przez Rosję ukraińskich dzieci oraz o wymianie jeńców - wojskowych, cywilnych i więźniów politycznych - w formacie wszyscy na wszystkich. Trump ma w tym wesprzeć Zełenskiego.

Rozmowa o terytorium Ukrainy

Prezydent zaznaczył, że przeprowadził też z Trumpem długą rozmowę o ukraińskim terytorium, a strona amerykańska przygotowała na spotkanie mapę Ukrainy przedstawiającą aktualną sytuację na froncie. Zełenski oznajmił, że kwestia terytorium pozostanie sprawą między nim a Putinem.

Spotkanie z Putinem - przygotowania i propozycje

Ukraiński prezydent poinformował, że Trump zadzwonił w poniedziałek do Putina podczas wizyty grupy przywódców w Białym Domu. Strona rosyjska zaproponowała na początek przeprowadzenie spotkania dwustronnego - między Rosją i Ukrainą. Następnie miałoby zostać zorganizowane spotkanie trójstronne - z udziałem USA.

- Jesteśmy gotowi do wszelkich formatów na poziomie liderów (...) Potwierdziłem, że jesteśmy gotowi do dwustronnego spotkania z Putinem. I później liczymy na trójstronne spotkanie - oświadczył Zełenski. Dodał, że nie ustalono dat potencjalnych spotkań i opowiedział się za tym, by odbyły się bez żadnych warunków wstępnych.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)