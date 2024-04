Od początku tego roku zyski inwestorów Nvidii, producenta chipów, który czerpał korzyści z szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji jak niewiele innych firm, były jednymi z najlepszych w indeksie S&P 500. Nvidia, od początku 2024 r. odnotowała wzrost o ponad 80 procent.

I chociaż zyski na akcjach Nvidii w tym roku są naprawdę pokaźne, to w styczniu 2024 r. można było dokonać jeszcze lepszej inwestycji, a mianowicie w kakao. Cena ziaren kakaowca, najważniejszego surowca do produkcji czekolady, wzrosła w tym roku o ponad 120 procent.

Reklama

Ceny kakao poszybowały w górę w ostatnich tygodniach z powodu światowych niedoborów podaży, co prawdopodobnie spowodowało panikę wśród niektórych nabywców komercyjnych, co jeszcze bardziej podbiło ceny.

/> />

Reklama

Skąd pochodzą ziarna kakaowe?

Światowy handel kakao to delikatna sprawa. Ponad połowa światowych zbiorów pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Oba te kraje ucierpiały z powodu niesprzyjających warunków pogodowych i choroby czarnego strąka, co spowodowało obniżenie plonów kakao w porównaniu z poprzednimi latami. Od początku sezonu przypływy do portów Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany spadły o 28 i 35 procent w porównaniu z tym samym okresem w zeszłym sezonie, jak podała Międzynarodowa Organizacja Kakao (ICCO) w swoim lutowym raporcie na temat rynku kakao.

Gdy tylko pojawiają się oznaki wskazujące, że zbiory nie są optymalne, handlowcy wpadają w niepokój. Niskie plony spowodowały w ostatnich miesiącach znaczny wzrost cen kakao.

Grafika Statisty pokazuje, jak bardzo rynek kakao jest zależny od Afryki. Około trzy czwarte światowych zbiorów kakao pochodzi z krajów afrykańskich, głównie z regionu Afryki Zachodniej. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Kakao z lutego 2024 r. światowy sezon zbiorów 2023/24 upłynie znacznie poniżej poziomu z lat poprzednich i wyniesie około 4,5 mln ton. Wynika to głównie ze znacznego spadku zbiorów z Afryki, które spadną o około 0,4 mln ton do 3,2 mln ton.