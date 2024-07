Żołnierze WOT — jaką specjalizację wybrać?

Jeśli zastanawialiście się nad wstąpieniem do WOT, to warto byłoby zastanowić się nad specjalizacją, którą wybierzecie. W zależności od etatu różnią się zadania, wyposażenie oraz wymagane od żołnierza umiejętności. Każdy pluton lekkiej piechoty składa się z trzech 12-osobowych sekcji. Każda sekcja dzieli się na dwie 6-osobowe drużyny.

W obrębie każdej drużyny wyróżniamy sześć różnych specjalizacji. Pododdział prowadzi saper. To osoba zajmująca się rozpoznaniem terenu i wybraniem najodpowiedniejszej drogi. To właśnie saper pomaga przeprowadzić oddział przez pole minowe. Współpracuje on ze strzelcem wyborowym, który odpowiedzialny jest m.in. za nawigację w terenie. Za strzelcem wyborowym podąża celowniczy obsługujący karabin maszynowy lub ręczny granatnik przeciwpancerny. To właśnie ten żołnierz dysponuje największą siłą ognia.

Za celowniczym znajdziemy radiotelefonistę. Zapewnia on łączność z innymi sekcjami i plutonami. Radiotelefonista nie odstępuje na krok dowódcy sekcji/plutonu. Towarzyszy mu, zapewniając ciągłość dowodzenia. Ostatnią specjalizacją w typowej sekcji jest ratownik, który odpowiada za pomoc na rannym żołnierzom. To najczęstsze, lecz nie jedyne specjalizacje w WOT. Do rzadszych specjalności zaliczyć możemy snajperów, moździerzystów czy operatorów dronów FlyEye i Warmate.

Broń długa żołnierzy WOT

Podstawową bronią żołnierzy WOT jest karabinek MSBS Grot C16. Znajduje się on na wyposażeniu większości terytorialsów. To także najpowszechniejszy karabinek w Wojsku Polskim, który wyparł karabinki Beryl. W listopadzie 2023 roku liczba dostarczonych karabinków MSBS Grot przekroczyła 100 tys. Wojsko otrzymuje je w wersji z 16-calową lufą.

Strzelcy wyborowi WOT używają powtarzalnych karabinów wyborowych Bor. To polska konstrukcja. Produkowany w Tarnowie karabin pozwala na prowadzenie skutecznego ostrzału na dystansie do 1200 m. Dzięki zastosowaniu układu bullpup udało się skrócić długość całkowitą broni. Docelowo karabin zastąpi prawdopodobnie wyborowa wersja MSBS Grot.

Snajperzy w WOT używają z kolei fińskiego karabinu snajperskiego SAKO TRG M10. Z uwagi na niewielką liczbę tej broni w Wojsku Polskim, jedynie nieliczni żołnierze mają szansę trenować na tej konstrukcji.

Broń przeciwpancerna i moździerze

Celowniczy WOT korzystają z karabinów maszynowych UKM-2000P oraz słynnych granatników przeciwpancernych RPG-7. Od niedawna żołnierze WOT używają także lekkich granatników jednorazowych M72 LAW (Light Anti-tank Weapon). Pierwsze strzelanie bojowe z M72 odbyło się 7 września 2023 roku na poligonie w Toruniu.

Dla WOT zakupiono także 60 wyrzutni kierowanych pocisków przeciwpancernych FGM-148F Javelin. Znana z Ukrainy broń jest w Polsce używana jedynie przez WOT (wojska operacyjne używają wyrzutni pocisków Spike). Javelin pozwala razić cele oddalone o blisko 5 km od strzelającego.

Do bezpośredniego wsparcia walczącej piechoty używany jest LMP-2017 (lekki moździerz piechoty). Broń pozwala prowadzić ogień na dystansie od 100 do 1300 metrów. Dwuosobowa obsługa potrafi oddać do 25 strzałów na minutę.

Broń krótka w WOT

Na wyposażeniu oficerów, podoficerów czy strzelców wyborowych znajduje się także broń krótka. W tym przypadku mówimy o dwóch pistoletach. Pierwszym jest opracowany w latach 90. w pełni polski pistolet samopowtarzalny WIST-94 na nabój 9 x 19 mm Paraellum. Nazwa nawiązuje do przedwojennego pistoletu Vis wz. 35.

Drugim pistoletem jest znacznie młodszy VIS-100 (znany tez pod nazwą PR-15 Ragun). Opracowany przez Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu pistolet także zasilany jest identycznym nabojem co VIST-94. Broń produkowana jest od 2019 roku. Nazwa także nawiązuje do przedwojennego pistoletu, a liczba 100 związana jest z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ochrona balistyczna w Wojskach Obrony Terytorialnej

Równie istotna co dobra broń, jest odpowiednia ochrona balistyczna. Podobnie jak w wojskach operacyjnych, najpopularniejszą kamizelką jest KWM-02. Dzięki modułowej budowie możliwe jest dostosowanie ochrony do zagrożeń (np. poprzez dodanie ochrony krocza, dolnej części pleców, szyi czy ramion.

Coraz częściej można jednak spotkać się z nowym typem kamizelki. Chodzi o zamówione 31 marca 2023 roku kamizelki Gryf. Wraz z kamizelką Gryf wojsko zamówiło także pas taktyczny do przenoszenia oporządzenia z szelkami oraz komplet różnych kieszeni, zasobników cargo i ładownic.

Jeśli chodzi o hełmy, to możemy mówić o dwóch rodzajach. Są to znane od wielu lat hełmy wz. 2005 oraz zamawiane od 2020 roku hełmy HP-05. HP-05 jest hełmem typu "high-cut". Wycięcie na wysokości uszu pozwala używać go wraz z aktywnymi ochronnikami słuchu. Dodatkowa szyna oraz gniazdo z przodu hełmu umożliwia montowanie dodatkowego wyposażenia — np. noktowizji.

Optoelektronika terytorialsów

Współczesne pole walki naszpikowane jest nowoczesną technologią. Jest ona dostępna także w Wojsku Polskim. Żołnierze WOT używają m.in. gogle noktowizyjne MU-3ADM. Sprzęt umożliwia działanie w warunkach kiepskiego oświetlenia (w pomieszczeniach bez światła lub w nocy).

Żołnierze mogą używać także lornetek noktowizyjnych NPL-1M BROM. To małe i lekkie urządzenie przeznaczone do obserwacji terenu w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy na większych odległościach (w przeciwieństwie do gogli noktowizyjnych, które służą do obserwacji najbliższego otoczenia).

Niezwykle przydatnym urządzeniem może być także Strzelecki Celownik Termowizyjny SCT. Urządzenie przeznaczone jest do obserwacji oraz prowadzenia ognia z broni strzeleckiej w dzień i w nocy, w warunkach normalnych i ograniczonej widoczności oraz w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.

Coraz częściej na karabinki w armii trafiają także celowniki holograficzne HW EXPS3 i lunety powiększające G-33. Bardzo przydatne są także używane przez strzelców wyborowych i snajperów lunety obserwacyjne Hensoldt Spotter 60. Dzięki dużemu powiększeniu obrazu (do 60 razy) pozwalają ona na obserwację i identyfikację obiektów położonych w większej odległości od strzelca.

Drony w WOT

W Wojskach Obrony Terytorialnej używane są dwa rodzaje polskich dronów. Oba to konstrukcje opracowane przez WB Electronics. Najpopularniejszym i szeroko używanym jest FlyEye. Bezzałogowiec doskonale nadaje się do zadań rozpoznawczych.

Dron nie wymaga żadnego mechanizmu startowego, a swój lot rozpoczyna po wyrzuceniu przez operatora. Masa startowa maszyny to 12 kg. Bezzałogowiec utrzymuje się w powietrzu przez kilka godzin i potrafi przemieścić się w tym czasie na dystans 300 km. Cenna głowa obserwacyjna przed lądowaniem płatowca oddziela się od niego i ląduje przy pomocy własnego spadochronu.

Drugim typem bezzałogowców jest amunicja krążąca Warmate. Zasięg Warmate wynosi ok. 40 km. Podobnie jak FlyEye dron został sprawdzony na Ukrainie i zebrał wiele pochlebnych opinii. Producent pracuje obecnie nad nowymi wersjami obu bezzałogowców i nie można wykluczyć, że w przyszłości te także pojawią się na wyposażeniu terytorialsów.