Snajperzy z WOT szkolą się w Zegrzu

W środę, 30 października 2024 roku służba prasowa Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) poinformowała, że kilka dni temu zakończyło się zgrupowanie snajperów z 54. batalionu lekkiej piechoty w Zegrzu Południowym. Szkolenie odbyło się w dniach 19-27 października br. było prowadzone przez instruktorów z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5MBOT).

W zgrupowaniu uczestniczyły pary snajperskie z trzech innych brygad. Snajperzy pochodzili z 1 Podlaskiej (1PBOT), 2 Lubelskiej (2LBOT) oraz 7 Pomorskiej (7PBOT) Brygady Obrony Terytorialnej. Jak informuje DWOT, do wspólnych treningów dołączyły również sekcje strzelców wyborowych Służby Więziennej z Olsztyna i Rzeszowa.

Snajperzy trenowali maskowanie i strzelectwo

Jak informuje DWOT, celem szkolenia było rozwijanie zdolności snajperskich oraz dostosowanie umiejętności żołnierzy do wymagań współczesnego pola walki. To nie tylko doskonalenie celności i rozpoznania. Terytorialsi oraz funkcjonariusze Służby Więziennej pracowali również nad sztuką maskowania przed środkami termowizyjnymi. W dobie powszechnego użycia dronów to właśnie kamery termowizyjne stanowią największe zagrożenie dla działających w terenie snajperów.

Dodatkowo żołnierze uczyli się operowania nowoczesnymi narzędziami pola walki. To m.in. niewielkie drony, system STARLINK służący do komunikacji oraz aplikacja ATAK. Wdrożenie do szkolenia tych zagadnień pokazuje, że żołnierze WOT pilnie przyglądają się sytuacji na Ukrainie i wyciągają z niej wnioski.

Zajęcia dzienno-nocne podzielono na dwa bloki szkoleniowe. W ich trakcie snajperzy oraz strzelcy wyborowi Służby Więziennej doskonalili różne aspekty strzelectwa. Pierwszy blok obejmował działania snajperów w terenie zurbanizowanych. W trakcie szkolenie snajperzy uczyli się prowadzenia ognia z pomieszczeń przy użyciu karabinków MSBS Grot oraz pistoletów VIS 100. W czasie działań wspomagano się noktowizją.

W czasie drugiego bloku skupiono się na strzelectwie wyborowym na większych dystansach. Ogień prowadzono na odległości od 300 do nawet 1200 metrów. Wykorzystano do tego celu broń w kalibrze od 5,56 mm (karabinek MSBS Grot) po nawet 12,7 mm (karabin Tor).

Żołnierze ruszyli w teren na ponad 24 godziny

Tradycyjnie dla tego typu szkoleń, ostatnim zagadnieniem było wymagające zadanie bojowe trwające ponad 24 godziny. Snajperzy na terenie powiatu wołomińskiego musieli prowadzić skrytą obserwację. Użyli do tego celu środków elektronicznych, termowizyjnych i optycznego podglądu. W czasie szkolenia wykorzystano teren rzeki Bug.

Jak podkreśla DWOT, szkolenie Terytorialsów z różnych zakątków Polski oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej, było wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma formacjami oraz poznania specyfiki szkolenia snajperów z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Współdziałanie oraz wymiana dobrych praktyk pozwalają stale podnosić jakość wyszkolenia i jeszcze lepiej odwzorowywać warunki bojowe.

W WOT strzelaniem na dystanse przekraczające 300 metrów zajmują się strzelcy wyborowi oraz snajperzy. Podstawowa sekcja lekkiej piechoty składa się z dwóch 6-osobowych sekcji. W ich skład wchodzi m.in. strzelec wyborowy. Żołnierze Ci są organicznym elementem każdego plutonu. Snajperzy z kolei działają odrębnie, w ramach własnych ugrupowań.

Snajperzy i strzelcy wyborowi w WOT mają na wyposażeniu karabiny BOR, Sako TRG M10 oraz Tor. Liczba wszystkich zakupionych karabinów dla Wojska Polskiego wynosi ok. 1,5 tys. Niestety to znacznie mniej, niż wynoszą zapotrzebowanie na tego typu broń. Z tego powodu wojsko apeluje od lat o zwiększenie zamówień na karabiny pozwalające prowadzić ogień na większym dystansie. Jedną z nadziei na uzupełnienie tej luki są proponowane przez Fabrykę Broni Radom karabinki MSBS Grot o podwyższonej celności. Broń pozwoli prowadzić celny ogień na dystansie kilkuset metrów. W tym roku do wojska trafić mają także pierwsze Karabiny Wyborowe MSBS Grot kal. 7,62 mm.