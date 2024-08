Zdjęcie komandosa z Afryki obiega internet

30 lipca 2024 roku profil RDF Gallery (ang. Rwanda Defence Force) na platformie X (dawniej Twitter), gdzie systematycznie publikowane są zdjęcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rwandy, pojawiło się zdjęcie, które wzbudziło zainteresowanie polskich czytelników. Przedstawiony na zdjęciu operator oddziałów specjalnych, trzyma w ręce polski karabinek MSBS Grot.

Znajdujący się w centrum zdjęcia karabinek posiada 16-calową lufę oraz jest w układzie z dobrze znaną w Polsce kolbą. Dodatkowo widoczny magazynek sugeruje, że broń zasilana jest amunicją 7,62×39 mm. Karabinek posiada uchwyt na bagnet. Nie wiadomo jednak, czy zamówienie złożone w radomskiej Fabryce Broni obejmowało także bagnety.

Powieszony granatnik GP przeznaczony jest do amunicji 40 mm x 46SR. Jest to broń, która dopiero jest wprowadzana do Wojska Polskiego. Granatnik pozwala razić cele na dystansie od 50 do 350 m. Zwiększa on masę broni o 1,5 kg. Szybkostrzelność teoretyczna tego rozwiązania wynosi od 5 do 7 strzałów na minutę.

Zagraniczni użytkownicy MSBS Grot

Obecnie wiemy o trzech zagranicznych użytkownikach polskiego karabinka. Fabryka Broni „Łucznik” Broń trafiła w liczbie ponad 10 tys. sztuk na Ukrainę i tam sprawdzana jest w warunkach bojowych. W sieci znaleźć możemy zarówno zdjęcia ukraińskich poborowych jak i żołnierzy wojsk specjalnych Ukrainy z naszym karabinkiem. Nieokreślona liczba sprzedana została również dowództwu sił specjalnych USA (USSOCOM).

Trzecim poznanym klientem jest Rwanda. Choć oficjalnie tego nie zakomunikowano, to uważni obserwatorzy byli pewni, że to właśnie do tego państwa trafiła polska broń. Radomski producent już w 2022 roku chwalił się, że udało mu się znaleźć klienta eksportowego. 19 maja 2022 roku PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) poinformowała o podpisaniu umowy na dostawy karabinków MSBS Grot do sił zbrojnych jednego z państw Afryki Wschodniej.

Umowa zakładała dostawę karabinów w kalibrze 7,62×39 mm wraz z pakietem dodatkowym, które obejmował granatniki podwieszane oraz celowniki DCM-1 Szafir produkcji PCO. Opis ten (poza celownikiem DCM-1) doskonale pasuje do przedstawionej na zdjęciu broni. Gdy dodamy do tego fakt, że kilka miesięcy wcześniej, 21 lutego 2022 roku, Fabrykę Broni Łucznik-Radom odwiedził Ambasador Rwandy w Polsce Anastase Shyaka, to z łatwością domyślimy się, że umowa dotyczyła właśnie tego kraju. W czasie wizyty ambasador zapoznał się on m.in. z karabinkami MSBS Grot oraz pistoletami VIS-100.

Nie była to jednak jedyna umowa eksportowa. 1 września 2023 roku podpisano kolejną umowę z państwem z Afryki Środkowo-Wschodniej. Podobnie jak w pierwszym przypadku, nie ujawniono, o jaki kraj chodzi. W przypadku obu umów chodzić może więc o Rwandę, choć nie należy wykluczyć innej możliwości.

Karabinki Grot w Wojsku Polskim

Karabinek MSBS Grot został opracowany w ramach projektu Tytan (czyli żołnierza XXI-wieku). Broń ma zastąpić w armii karabinki AKM oraz uzupełnić (a docelowo prawdopodobnie także zastąpić) karabinki wz. 96 Beryl. Prace rozpoczęto w 2003 roku, a pod koniec 2009 roku pokazano publicznie dwa pierwsze demonstratory technologii. Z czasem konstrukcja dojrzała, a w 2016 roku miała miejsce pierwsza umowa.

23 marca 2016 roku zamówiono 150 sztuk karabinków reprezentacyjnych MSBS-5,56R Grot. Dostarczono je w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Kilkanaście miesięcy później, 31 sierpnia 2017 roku, zamówiono drugą, liczącą 490 sztuk partię karabinków reprezentacyjnych. 5 września 2017 roku złożono zamówienie na pierwsze bojowe karabinki MSBS Grot C16 dla Wojska Polskiego. Pierwsze trafiły do Wojsk Obrony Terytorialnej. Do końca 2017 roku w ręce żołnierzy przekazano pierwszy 1000 karabinków.

Pierwsze bronie trafiały w wersji A0. W połowie 2018 roku zaprezentowano zmodyfikowany karabinek w wersji A1. Przez najbliższe kilka lat to właśnie w tej wersji trafiał on do jednostek w całym kraju. Na koniec 2018 roku w Wojsku Polskim było już 18 tys. karabinków MSBS Grot. Rok później ich liczba wzrosła do 30 tys. sztuk. 8 lipca 2020 roku podpisano kolejną umowę na karabinki MSBS Grot. W momencie podpisania umowy, nasza armia dysponowała już 37 tys. karabinkami tego typu.

Rozwój MSBS Grot i kolejne umowy

Pół roku później, na początku 2021 roku, do WOT zaczęły trafiać pierwsze Groty w wersji A2. Do końca 2022 roku dostarczono ponad 52 tys. karabinków. Już 3 listopada 2023 roku liczba karabinków w Wojsku Polskim przekroczyła 100 tys. Karabinek stał się tym samym najpopularniejszą bronią w naszej armii.

W 2023 roku podpisano także dwie nowe umowy. 2 stycznia 2023 roku zamówiono 250 wyborowych MSBS Grot 762, a 19 maja 2023 roku 200 karabinków reprezentacyjnych. Aneksowano także umowę z 2020 roku. Obecnie jej kwota wynosi ponad 2 mld zł.

16 lipca 2024 roku podpisano kolejną, czwartą już umowę na karabinki reprezentacyjne (155 sztuk za 2,17 mln zł). W tym roku miało miejsce także inne, ważne wydarzenie. Podczas tegorocznego GROTowiska zaprezentowano nową wersję karabinka - A3. Wraz z następnymi ulepszeniami, usuwane są kolejne wady wieku dziecięcego.

Jeśli chodzi o granatniki, to30 grudnia 2021 roku zamówione zostało 4609 sztuk za kwotę 39,3 mln zł. Pierwsze 208 dotarło w 2022 roku. Dostawy mają zostać zrealizowane do 2028 roku, ale główne dostawy (ponad 1000 granatników rocznie) mają zostać zrealizowane w latach 2024-2026.