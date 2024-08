Bulsae-4 –niszczyciel czołgów z dużym potencjałem

Bulsae-4 to kołowy transporter opancerzony na podwoziu którego umieszczono osiem przeciwpancernych pocisków kierowanych do atakowania celów poza widocznością wzrokową (NLOS). Szacuje się, że ppk używane przez Bulsae-4 mogą mieć zasięg ponad 10 km (według innych doniesień do 25 km), przy zastosowaniu głowicy elektrooptycznej połączonej z naprowadzaniem za pomocą światłowodu. Rakiety tego systemu przekazują operatorowi wideo w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjne korekty celowania podczas lotu. Pocisk podąża trajektorią niebalistyczną, zmniejszając ryzyko wykrycia przez radar i zwiększając przeżywalność załogi.

Właśnie sposób naprowadzania pocisków decyduje o tym że jest to groźna broń, która nie miała odpowiednika w rosyjskim arsenale. Chociaż Rosja dysponuje rakietowymi niszczycielami czołgów (jak nowoczesna Chryzantema-S), to jednak użycie ich rakiet wymaga bezpośredniego widoku celu. Tymczasem północna koreańska broń pozwala niszczyć precyzyjnie cele i pozostając samemu w ukryciu.

Północnokoreańska broń dla rosyjskiej armii

Informacja o używaniu przez stronę rosyjską niszczyciela czołgów północnokoreańskiej produkcji nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzona. Dowodem ma być zdjęcie z ukraińskiego drona, niestety jest ono słabej jakości. Pośrednio użycie północnokoreańskiej wyrzutni potwierdzają także nagrania pokazujące niszczenie ukraińskiego sprzętu, rakietami o niewielkiej prędkości o torze lotu przypominającym amerykańskie Javeliny.

Wiemy natomiast, o już trwającym znaczącym wsparciu militarnym Korei Północnej dla rosyjskiego wysiłku wojennego na Ukrainie. Od dłuższego czasu obserwujemy pojawienie się północnokoreańskich pocisków i amunicji artyleryjskiej na terytorium ukraińskim. Korea Północna była w stanie dostarczyć Rosji znaczące ilości amunicji (mowa była nawet o 5 mln pocisków artyleryjskich), w szczególności obecnie deficytowej amunicji kalibru 152 mm.

Na strategicznej współpracy z Rosją, poza zyskami z eksportu północna Korea zyskuje także możliwość praktycznego przetestowania swojego sprzętu podczas działań wojennych. Dla Korei Północnej rozmieszczenie tych pojazdów na Ukrainie oznacza możliwość zdobycia cennych danych na temat możliwości swojego sprzętu wojskowego i taktyki jego użycia. Obecność broni z Korei Północnej na ukraińskim froncie wzmacnia także reputację tego kraju jako skutecznego dostawcy broni.